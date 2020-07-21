Подача води в окупований Крим: «слуга народу» озвучив позицію президента



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Володимир Зеленський проти подачі води до окупованого Криму

Президент відповів «лаконічно»

Президент Володимир Зеленський не підтримує ідею відновлення подачі води в окупований Крим з материкової частини України.

Про це повідомив у Facebook нардеп від «Слуги народу» Богдан Яременко.

За його словами, президент відповів «лаконічно», що проти подачі води до Криму.

У коментарях Яременка також запитали про думку президента щодо виступів артистів в Україні, які виступали на окупованому півострові.

У відповідь нардеп заявив, що не буде запитувати про таке Зеленського.

«Є законодавство, є здоровий глузд. Цього достатньо, щоб вирішувати це питання без президента», — написав депутат.

Як відомо, у Криму два водосховища опинилися на межі висихання.

До слова, окупований Крим гине від спраги. Путін почав залучати військових до вирішення проблеми (відео)

Нагадаємо, аналітики американського центру The Jamestown Foundation заявили, що потенційною причиною для чергового вторгнення Росії в Україну може стати критична ситуація з водопостачанням у Криму. Західні експерти вважають: посуха і відсутність альтернативних варіантів забезпечення водою окупованого півострова може підштовхнути Путіна до спроби прорватися вглиб материкової України.

Також генерал США допустив, що Росія у вересні може захопити «дамбу на Херсонщині».