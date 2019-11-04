Окупанти знову обстріляли безпілотник ОБСЄ



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Окрім того, окупанти намагалися вплинути на роботу БПЛА засобами радіоелектронної боротьби

Ворог на Донбасі обстріляв БПЛА спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Про це йдеться у повідомленні пресцентру Операції Об’єднаних сил.

«Збройні формування Російської Федерації та їхні найманці на Донбасі продовжують навмисно грубо перешкоджати використанню безпілотних літальних апаратів СММ ОБСЄ. Так, сьогодні, представники Місії за допомогою БПЛА типу Квадро спостерігали за ситуацією у районі населеного пункту Чермалик Донецької області. Коли літальний апарат пересік лінію розмежування та виконував свої функції над тимчасово окупованою територією, о 12:09, противник випустив в його бік вісім черг зі стрілецької зброї, а через сім хвилин – ще 5 черг. Окрім того, окупанти здійснили спроби впливу на роботу БПЛА засобами радіоелектронної боротьби», - зазначили у штабі.

Представники СММ ОБСЄ, щоб запобігти втраті безпілотного літального апарата, як зазначається, змушені були його посадити у місці злету, у районі Чермалика.

«Такі дії збройних формувань Російської Федерації пов’язані з намірами приховати свою протизаконну діяльність на тимчасово окупованій території України», - додали у штабі.

Нагадаємо, 26 жовтня бойовики на Донбасі обстріляли безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.