Окупанти знову обстріляли Покровськ: мер закликає людей евакуюватися

Ввечері місто зазнало нових обстрілів

Місто Покровськ ввечері 15 червня зазнало нових ворожих обстрілів, пошкоджені житлові будинки. Про це у Телеграмі повідомив Покровський міський голова Руслан Требушкін.

«Ситуація вкрай неспокійна!...Ввечері місто зазнало нових обстрілів! Пошкоджено житлові будинки! Я наголошую на евакуації!» – написав очільник міста.

Він зазначив, що виїхати у безпечні регіони можна потягом, що прямує до Львова через Дніпро із залізничної станції Покровська, посадка безкоштовна, тому не треба зволікати.

«Керівники Покровської ТГ перебувають на своїх робочих місцях», – запевнив мер.

Раніше Требушкін повідомляв, що минулої ночі ворожий снаряд прилетів у Покровськ, було зруйновано вагон з гуманітарною допомогою, пошкоджені залізничні колії, обірвана лінія електромережі над коліями.

Нагадаємо, упродовж минулої доби російські війська вдарили по 11 населеним пунктам Донеччини. Ворог наніс авіаудар, також обстрілював мирне населення з танків, стрілецької зброї, важкої артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню «Град», «Смерч». Руйнувань зазнали 67 цивільних об’єктів.

До слова, триває 112-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують наступальні дії на Слов’янському напрямку і цинічно обстрілюють населені пункти Донбасу.

Міністерство внутрішніх справ заявило про загрозу захоплення рашистами одного із міст України наближчим часом.