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    Новини

    Окупанти знову обстріляли Покровськ: мер закликає людей евакуюватися

    Ворог обстріляв житлові будинки в Покровську - Окупанти знову обстріляли Покровськ: мер закликає людей евакуюватися
    Ворог обстріляв житлові будинки в Покровську
    фото з відкритих джерел

    Ввечері місто зазнало нових обстрілів

    Місто Покровськ ввечері 15 червня зазнало нових ворожих обстрілів, пошкоджені житлові будинки. Про це у Телеграмі повідомив Покровський міський голова Руслан Требушкін.

    «Ситуація вкрай неспокійна!...Ввечері місто зазнало нових обстрілів! Пошкоджено житлові будинки! Я наголошую на евакуації!» – написав очільник міста.

    Він зазначив, що виїхати у безпечні регіони можна потягом, що прямує до Львова через Дніпро із залізничної станції Покровська, посадка безкоштовна, тому не треба зволікати.

    «Керівники Покровської ТГ перебувають на своїх робочих місцях», – запевнив мер.

    Раніше Требушкін повідомляв, що минулої ночі ворожий снаряд прилетів у Покровськ, було зруйновано вагон з гуманітарною допомогою, пошкоджені залізничні колії, обірвана лінія електромережі над коліями.

    Нагадаємо, упродовж минулої доби російські війська вдарили по 11 населеним пунктам Донеччини. Ворог наніс авіаудар, також обстрілював мирне населення з танків, стрілецької зброї, важкої артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню «Град», «Смерч». Руйнувань зазнали 67 цивільних об’єктів.

    До слова, триває 112-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують наступальні дії на Слов’янському напрямку і цинічно обстрілюють населені пункти Донбасу.

    Міністерство внутрішніх справ заявило про загрозу захоплення рашистами одного із міст України наближчим часом.

    Теги: росія окупанти війна Україна населення окупація #stoprussia
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    Окупанти знову обстріляли Покровськ: мер закликає людей евакуюватися