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    Події в Україні

    Обстріл Донеччини: поліція показала наслідки ворожої атаки (фото)

    Рашисти атакують Донеччину&nbsp;з танків, стрілецької зброї та важкої артилерії - Обстріл Донеччини: поліція показала наслідки ворожої атаки (фото)
    Рашисти атакують Донеччину з танків, стрілецької зброї та важкої артилерії
    фото: Нацполіція

    Руйнувань зазнали 67 цивільних об’єктів

    Упродовж минулої доби російські війська вдарили по 11 населеним пунктам Донеччини. Під обстріл попали смт Очеретине, с. Бердичі, смт Нью-Йорк, м. Авдіївка, с. Желане (поле), м. Добропілля, с. Вірівка, м. Бахмут, с. Зайцеве, м. Красногорівка, м. Покровськ. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

    «Ворог наніс авіаудар, також обстрілював мирне населення з танків, стрілецької зброї, важкої артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню «Град», «Смерч», – йдеться в повідомленні.

    Руйнувань зазнали 67 цивільних об’єктів: 47 – житлових будинків, залізнична колія, лікарні та медичний центр, легкові та вантажні автомобілі, гаражі. Наразі знеструмлені 336 населених пунктів, водопостачання відсутнє у 174.

    «Воєнні злочини РФ задокументовано. Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України», – зазначили в поліції.

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    Обстріл Донеччини: поліція показала наслідки ворожої атаки (фото)
    Обстріл Донеччини: поліція показала наслідки ворожої атаки (фото)
    Обстріл Донеччини: поліція показала наслідки ворожої атаки (фото)
    Обстріл Донеччини: поліція показала наслідки ворожої атаки (фото)
    Обстріл Донеччини: поліція показала наслідки ворожої атаки (фото)
    Обстріл Донеччини: поліція показала наслідки ворожої атаки (фото)
    Обстріл Донеччини: поліція показала наслідки ворожої атаки (фото)
    фото: Нацполіція

    Нагадаємо, що триває 112-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують наступальні дії на Слов’янському напрямку і цинічно обстрілюють населені пункти Донбасу.

    Міністерство внутрішніх справ заявило про загрозу захоплення рашистами одного із міст України наближчим часом.

    Про ситуацію в регіонах України станом на ранок 15 червня читайте тут.

    Теги: росія окупанти війна Нью-Йорк обстріл Авдіївка Україна поліція окупація #stoprussia
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    Обстріл Донеччини: поліція показала наслідки ворожої атаки (фото)