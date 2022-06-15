Обстріл Донеччини: поліція показала наслідки ворожої атаки (фото)

Рашисти атакують Донеччину з танків, стрілецької зброї та важкої артилерії

Руйнувань зазнали 67 цивільних об’єктів

Упродовж минулої доби російські війська вдарили по 11 населеним пунктам Донеччини. Під обстріл попали смт Очеретине, с. Бердичі, смт Нью-Йорк, м. Авдіївка, с. Желане (поле), м. Добропілля, с. Вірівка, м. Бахмут, с. Зайцеве, м. Красногорівка, м. Покровськ. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

«Ворог наніс авіаудар, також обстрілював мирне населення з танків, стрілецької зброї, важкої артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню «Град», «Смерч», – йдеться в повідомленні.

Руйнувань зазнали 67 цивільних об’єктів: 47 – житлових будинків, залізнична колія, лікарні та медичний центр, легкові та вантажні автомобілі, гаражі. Наразі знеструмлені 336 населених пунктів, водопостачання відсутнє у 174.

«Воєнні злочини РФ задокументовано. Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України», – зазначили в поліції.