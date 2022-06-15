Обстріл Донеччини: поліція показала наслідки ворожої атаки (фото)
Руйнувань зазнали 67 цивільних об’єктів
Упродовж минулої доби російські війська вдарили по 11 населеним пунктам Донеччини. Під обстріл попали смт Очеретине, с. Бердичі, смт Нью-Йорк, м. Авдіївка, с. Желане (поле), м. Добропілля, с. Вірівка, м. Бахмут, с. Зайцеве, м. Красногорівка, м. Покровськ. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
«Ворог наніс авіаудар, також обстрілював мирне населення з танків, стрілецької зброї, важкої артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню «Град», «Смерч», – йдеться в повідомленні.
Руйнувань зазнали 67 цивільних об’єктів: 47 – житлових будинків, залізнична колія, лікарні та медичний центр, легкові та вантажні автомобілі, гаражі. Наразі знеструмлені 336 населених пунктів, водопостачання відсутнє у 174.
«Воєнні злочини РФ задокументовано. Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України», – зазначили в поліції.
Нагадаємо, що триває 112-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують наступальні дії на Слов’янському напрямку і цинічно обстрілюють населені пункти Донбасу.
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