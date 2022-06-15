Обстріл Покровська: мер розповів подробиці

Зруйновано вагон з гуманітарною допомогою (харчовими продуктами)

Російські війська вночі обстріляли місто Покровськ на Донеччині. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали залізничні колії. Про це повідомив мер міста Руслан Требушкін.

«Вночі відбувся обстріл залізничних колій, зруйновано вагон з гуманітарною допомогою (харчовими продуктами), пошкоджені залізничні колії, обірвана лінія електропередач над колією. Загиблих та травмованих немає», – йдеться в повідомленні.

Виявлено пошкодження вікна та покрівлі одного з приватних будинків. Інші факти щодо постраждалих та руйнувань внаслідок обстрілів у Покровській громаді наразі встановлюються. Також протягом доби по Покровському району працювала піротехнічна група, у полі на відкритій території було знешкоджені сім вибухонебезпечних предметів.

«Карлівська насосна станція залишається знеструмленою. До закінчення відновлювальних робіт водопостачання до Покровської ОТГ припинено», – зазначив мер.

Требушкін також нагадав про евакуацію залізничним транспортом. На 16:30 заплановане відправлення евакуаційного потягу №234/233 Покровськ – Дніпро – Львів. Проїзд безкоштовний.

Нагадаємо, упродовж минулої доби російські війська вдарили по 11 населеним пунктам Донеччини. Ворог наніс авіаудар, також обстрілював мирне населення з танків, стрілецької зброї, важкої артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню «Град», «Смерч». Руйнувань зазнали 67 цивільних об’єктів.

До слова, триває 112-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують наступальні дії на Слов’янському напрямку і цинічно обстрілюють населені пункти Донбасу.

Міністерство внутрішніх справ заявило про загрозу захоплення рашистами одного із міст України наближчим часом.