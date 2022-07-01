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    Новини

    Окупанти знову вдарили по Одещині: є загиблі

    Ворожа ракета вдарила по курортному селищі Сергіївка на Одещині - Окупанти знову вдарили по Одещині: є загиблі
    Ворожа ракета вдарила по курортному селищі Сергіївка на Одещині
    фото з відкритих джерел

    За попередньою інформацією, є серйозні руйнування і загиблі

    В Одеські області під час повітряної тривоги трапився вибух. Офіційно влада повідомила, що є загиблі люди. Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

    Під час повітряної тривоги на Одещині пролунав вибух. Є влучання російської ракети в області та загиблі.

    «Одещина. Влучання ворожої ракети. На жаль, є загиблі. Подробиці – згодом», – написав Братчук.

    Місцеві пабліки повідомляють, що приліт був у курортне селище Сергіївка на Одещині.

    Один під'їзд зруйновано. У радіусі 2км повилітали вікна.

    Пишуть, що людей дістають з-під завалів

    Інформація уточнюється.

    Оновлено

    В багатоквартирному будинку повністю зруйновано один під’їзд. Рятувальниками з-під завалів вилучено тіла шести загиблих, вже надано медичну допомогу семи пораненим, серед яких три дитини.

    Триває розбір завалів і боротьба з пожежею у прибудованому до будинку магазині на площі близько 20 кв.м.

    На базі відпочинку загоряння не виявлено. Є постраждалі, їх кількість уточнюється.

    До слова, у Харкові пролунало декілька потужних вибухів. Відповідну інформацію повідомили місцеві жителі.

    Перед початком обстрілу з боку РФ у місті та області пролунала повітряна тривога.

    Теги: вибух росія окупанти війна Одещина Україна ракета окупація #stoprussia
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    Окупанти знову вдарили по Одещині: є загиблі