Окупанти знову вдарили по Одещині: є загиблі

Ворожа ракета вдарила по курортному селищі Сергіївка на Одещині

За попередньою інформацією, є серйозні руйнування і загиблі

В Одеські області під час повітряної тривоги трапився вибух. Офіційно влада повідомила, що є загиблі люди. Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Під час повітряної тривоги на Одещині пролунав вибух. Є влучання російської ракети в області та загиблі.

«Одещина. Влучання ворожої ракети. На жаль, є загиблі. Подробиці – згодом», – написав Братчук.

Місцеві пабліки повідомляють, що приліт був у курортне селище Сергіївка на Одещині.

Один під'їзд зруйновано. У радіусі 2км повилітали вікна.

Пишуть, що людей дістають з-під завалів

Інформація уточнюється.

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В багатоквартирному будинку повністю зруйновано один під’їзд. Рятувальниками з-під завалів вилучено тіла шести загиблих, вже надано медичну допомогу семи пораненим, серед яких три дитини.

Триває розбір завалів і боротьба з пожежею у прибудованому до будинку магазині на площі близько 20 кв.м.

На базі відпочинку загоряння не виявлено. Є постраждалі, їх кількість уточнюється.

До слова, у Харкові пролунало декілька потужних вибухів. Відповідну інформацію повідомили місцеві жителі.

Перед початком обстрілу з боку РФ у місті та області пролунала повітряна тривога.