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    Події в Україні

    Ракетний удар по Миколаєву: кількість загиблих зросла

    <br />Російський ракетний удар по житловому будинку в Миколаєві: кількість загиблих зросла - Ракетний удар по Миколаєву: кількість загиблих зросла

    Російський ракетний удар по житловому будинку в Миколаєві: кількість загиблих зросла
    фото з відкритих джерел

    Під завалами знайшли ще одну загиблу жінку

    В Миколаєві з-під завалів будинку, по якому завдали ракетного удару російські окупанти, рятувальники дістали ще одне тіло. Наразі відомо про вісьмох загиблих та шістьох поранених. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Миколаївській області.

    «О 22:55 під час пошукових робіт та розбору конструкцій знищеного п'ятиповерхівки рятувальниками виявлено тіло жінки. Таким чином, станом на сьогодні вже 7 загиблих та 6 постраждалих», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що від ДСНС залучено другу державну пожежно-рятувальну частину Головного управління ДСНС України у Миколаївській області та аварійно-рятувальний загін спеціального призначення.

    29 червня вранці прогриміли вибухи в Миколаєві та Херсоні. Окупанти вдарили по одній із п’ятиповерхівок Миколаєва.

    Повітряна тривога була оголошена в Миколаєві о 3:06. Відбій тривоги було дано о 7:05.

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    Теги: росія окупанти ДСНС війна Миколаїв рятувальники Україна окупація #stoprussia
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    Ракетний удар по Миколаєву: кількість загиблих зросла