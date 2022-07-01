Ракетний удар по Миколаєву: кількість загиблих зросла

Російський ракетний удар по житловому будинку в Миколаєві: кількість загиблих зросла

Під завалами знайшли ще одну загиблу жінку

В Миколаєві з-під завалів будинку, по якому завдали ракетного удару російські окупанти, рятувальники дістали ще одне тіло. Наразі відомо про вісьмох загиблих та шістьох поранених. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Миколаївській області.

«О 22:55 під час пошукових робіт та розбору конструкцій знищеного п'ятиповерхівки рятувальниками виявлено тіло жінки. Таким чином, станом на сьогодні вже 7 загиблих та 6 постраждалих», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від ДСНС залучено другу державну пожежно-рятувальну частину Головного управління ДСНС України у Миколаївській області та аварійно-рятувальний загін спеціального призначення.

29 червня вранці прогриміли вибухи в Миколаєві та Херсоні. Окупанти вдарили по одній із п’ятиповерхівок Миколаєва.

Повітряна тривога була оголошена в Миколаєві о 3:06. Відбій тривоги було дано о 7:05.