Окуповану Ялту затопило: річка вийшла з берегів (відео)

У місті організовані мобільні бригади для ліквідації наслідків підтоплення

В окупованій Ялті через сильну зливу затопило вулиці і будинки. Через тривалі сильні дощі вийшла з берегів річка Водоспадна. Про це повідомила «голова адміністрації» міста Яніна Павленко, пише ТАСС.

Лікарні та інші соціальні об'єкти не підтоплені. У місті організовані мобільні бригади для ліквідації наслідків підтоплення.

«Затоплені всі переходи, підтоплення МКД на Кірова, вийшла з берегів Водоспадна. Найстрашніше, що підтоплює госпзону «Крименерго», якщо її зараз затопить, то ми залишимося без світла», – повідомила Павленко.

При цьому вона зазначила, що сильний дощ буде йти в місті весь день.

У місті затопило вулиці, будинки і подвір'я, а також міськлікарню №1. Крім того, зливою затопило ще кілька населених пунктів Ленінського району. В цілому постраждали понад 300 домоволодінь.

Нагадаємо, що потужна злива затопила вулиці Керчі, спровокувавши блокування руху на дорогах. Так званий «глава» тимчасово окупованого українського півострова Крим Сергій Аксьонов приїхав до постраждалого регіону.

У мережі опублікували відео огляду Керчі Аксьоновим й іншими чиновниками: вони пересуваються вулицями на моторному човні, за ними кролем пливуть троє людей в гідрокостюмах.