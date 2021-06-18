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    Окуповану Ялту затопило: річка вийшла з берегів (відео)

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    Окуповану Ялту затопило: річка вийшла з берегів (відео)
    Фото: зСкріншот Крыминформ

    У місті організовані мобільні бригади для ліквідації наслідків підтоплення

    В окупованій Ялті через сильну зливу затопило вулиці і будинки. Через тривалі сильні дощі вийшла з берегів річка Водоспадна. Про це повідомила «голова адміністрації» міста Яніна Павленко, пише ТАСС.

    Лікарні та інші соціальні об'єкти не підтоплені. У місті організовані мобільні бригади для ліквідації наслідків підтоплення.

    «Затоплені всі переходи, підтоплення МКД на Кірова, вийшла з берегів Водоспадна. Найстрашніше, що підтоплює госпзону «Крименерго», якщо її зараз затопить, то ми залишимося без світла», – повідомила Павленко.

    При цьому вона зазначила, що сильний дощ буде йти в місті весь день.

    У місті затопило вулиці, будинки і подвір'я, а також міськлікарню №1. Крім того, зливою затопило ще кілька населених пунктів Ленінського району. В цілому постраждали понад 300 домоволодінь.

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    Окуповану Ялту затопило: річка вийшла з берегів (відео)
    Окуповану Ялту затопило: річка вийшла з берегів (відео)
    Окуповану Ялту затопило: річка вийшла з берегів (відео)

    Нагадаємо, що потужна злива затопила вулиці Керчі, спровокувавши блокування руху на дорогах. Так званий «глава» тимчасово окупованого українського півострова Крим Сергій Аксьонов приїхав до постраждалого регіону.

    У мережі опублікували відео огляду Керчі Аксьоновим й іншими чиновниками: вони пересуваються вулицями на моторному човні, за ними кролем пливуть троє людей в гідрокостюмах.

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    Теги: Крим річка дощ
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    Окуповану Ялту затопило: річка вийшла з берегів (відео)