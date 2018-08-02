Омбудсмен РФ надала інформацію про стан здоров'я Сенцова місячної давності



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Олег Сенцов

Денісова отримала лист від омбудсмена РФ про її візит до Олега Сенцова 28 червня

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що отримала 2 серпня листи від російського омбудсмена Тетяни Москалькової щодо її візиту у колонію до українського політв'язня Олега Сенцова. Візит, згідно інформації Москалькової відбувся ще 28 червня.

Про це Денісова повідомила у Facebook.

«Сьогодні отримала лист від омбудсмена РФ Тетяни Москалькової про її візит до Олега Сенцова 28 червня цього року, в якому вона розповідає мені про стан здоров'я Олега», — написала Денісова.

Вона наголосила, що вважає викладені відомості недостовірними на даний момент.

«Є два нюанси... Перший — пройшло вже більше місяця з того моменту, і говорити про його релевантність, коли Олег продовжує голодувати, не доводиться. Другий — того ж дня я була під дверима колонії, а її кортеж проїхав повз, не зупинившись», — додала омбудсмен.

Водночас український омбудсмен виклала в мережу фотокопію листа російської колеги. Зважаючи на вихідні відомості, лист Москалькової був відправлений із Москви 19 липня 2018 року.

У ньому російська омбудсмен, з-поміж іншого, зазначила, що «за результатами проведеного 13 липня 2018 року медичного огляду стан його (Сенцова, - ред.) здоров'я характеризується як відносно задовільний, факторів, які загрожують життю, немає».

До того ж, Москалькова звернула увагу на те, що за інформацією УФСВП Росії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, засуджений Сенцов О.Г. із клопотанням про помилування на адресу президента Російської Федерації наразі не звертався.

Нагадаємо, Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що 20 липня спілкувалася з Сенцовим в режимі відеоконференції.

За її словами, Сенцов заперечує інформацію про те, він у критичному стані.

Раніше повідомлялося, що Сенцов, який голодує в російській колонії, почав приймати по дві ложки поживної суміші на день, тому що стан його здоров’я вдруге різко погіршився.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова направила лист до Михайла Федотова – радника президента РФ, голови Ради при президентові РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини, якого просила проінформувати про стан здоров’я Олега Сенцова та надати відповідні підтверджувальні документи.