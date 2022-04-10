Омбудсмен розповіла жахливі факти про вбитих військовими РФ дітей

Станом на 10 квітня російські окупанти вже вбили 177 дітей і поранили 336 неповнолітніх

Від початку повномасштабної агресії РФ на території України від дій російський військових майже кожного дня гинуть або калічаться діти. Про це розповіла український омбудсмен Людмила Денісова на сторінці у Facebook.

Вона оприлюднила конкретні факти загибелі та каліцтва дітей через дії російських окупантів.

У середу, 13 квітня в Броварах хоронитимуть 13-річного Єлісея Рябоконя.

Його тіло привезуть із с. Перемога Баришівської громади. Саме там захоронили дитину після того, як рашисти розстріляли автівку, в якій їхав Єлісей під час спроби евакуюватися з окупованого села. Разом із ним загинув 18-річний водій.

Після розстрілу, окупанти змусили залишки колони повернутися до Перемоги й не випускали їх із населеного пункту.

Результати розстрілу – сім загиблих. З них – одна дитина, Єлісей. Відразу забрати тіло дитини та інших загиблих окупанти не дозволили. Згодом їх усе ж удалося забрати. Єлісея поховали біля хати.

Денісова особливо наголосила на тому, що фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити неможливо через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії.

Нагадаємо, внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.

Також окупанти пошкодили 938 закладів освіти. 87 із них зруйновані вщент.



