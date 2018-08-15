Омелян назвав кількість аварійних мостів в Україні



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Цього року передбачено капітальний ремонт 45 мостів в рамках програми відбудови мостової інфраструктури України

Міністр інфраструктури Володимир Омелян наголошує, що з 6 тис. мостів, що є на балансі Укравтодору тисяча знаходяться в аварійному стані і ще 2,5 тис. потребують ремонту.

На цьому він наголосив в ефірі телекомпанії «Україна 112».

«На балансі Укравтодору після проведеної реформи з 1 січня цього року перебуває близько 6 тисяч мостів, з них тисяча - в аварійному стані і ще 2,5 тисячі вимагають ремонту. Це серйозний виклик перед країною, так як ці мости більшою мірою є стратегічними, які поєднують не просто населені пункти, а й цілі магістральні напрямки в країні», - підкреслив міністр.

Також він додав, що ще близько 10 тисяч мостів знаходяться на балансі областей і міст.

Водночас він зазначив, що цього року передбачено капітальний ремонт 45 мостів в рамках програми відбудови мостової інфраструктури України. «На це буде витрачено 2,3 млрд гривень», - підкреслив він.

Протягом минулих двох років, зазначив Омелян, відремонтували капітальним чином більше 60 мостів, 200 мостів - поточним і середнім ремонтом.

За словами міністра, загалом програма відбудови українських мостів до 2022 року передбачає інвестиції в розмірі 1 млрд доларів, тобто 25 млрд гривень.

«З 1 січня ми отримали Дорожній фонд - це 32,5 млрд гривень виключно на дорожню галузь. Наступного року ця сума буде збільшена до 75% акцизу з пального . Це буде близько 50 млрд гривень. І в 2020 році 100 % акцизу піде в Дорожній фонд, що означає більше 65 млрд гривень фінансування на дороги і мости, починаючи з 2020», - наголосив він.

Мінінфраструктури оцінює зношеність об'єктів інфраструктури країни у 90 %

Як повідомлялося, Укравтодор оцінює вартість капітального ремонту всіх доріг, які сполучають населені пункти по всій території України, у 2 трлн гривень.

Мер Києва Віталій Кличко 14 липня наголосив, що 75 мостів та шляхопроводів Києва потребують капітального ремонту.

Нагадаємо, 14 серпня на автостраді біля Генуї на півночі Італії обвалився проліт автомобільного мосту завдовжки близько сотні метрів.

Прокурор Генуї Франческо Коцці заявив, що причиною обвалу частини мосту Моранді була людська помилка.