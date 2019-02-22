Омелян обіцяє підняти келих шампанського за здоров`я детективів НАБУ



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Міністр інфраструктури Володимир Омелян називає справу НАБУ – «і сміх і гріх»

Урядовець розкаже подробиці справи після виборів, щоб не «розгойдувати човен»

Міністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що справою проти нього Національне антикорупційне бюро дискредитує себе як інституцію.

Так він прокоментував повідомлення про передачу до суду справи щодо можливого незаконного збагачення.

«Закривали десятками інші справи і мямлили, що корупція знизилася, де вона далі цвіте буйним цвітом, а ви її просто «не помічаєте»?! Ви можете дискредитувати мене особисто, але дискредитуєте НАБУ як інституцію набагато сильніше», – заявив Омелян.

За словами міністра, кошти, витрачені НАБУ на справу проти нього, «перевищують те, що вони вважають за незаконне збагачення, в рази».

«Хлопці, вас дійсно створювали і навчали заради того, щоб ви бігали в пошуках уявних злочинців замість того, щоб боротися із корупцією реальною?!», – пише Омелян у Facebook.

Омелян називає справу НАБУ – «і сміх і гріх».

«Сьогодні ввечері обов`язково підніму келих Кримського шампанського за здоров`я більше десятка детективів, які героїчно розслідували впродовж півтора року мою справу, керівництва цієї організації і їх друзів», – каже міністр.

Також Омелян анонсує подробиці після виборів, щоб не «розгойдувати човен».

Раніше стало відомо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

У вересні 2018 року Національне антикорупційного бюро вручило підозру міністрові інфраструктури України Володимиру Омеляну. Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціальної антикорупційної прокуратури звинуватили урядовця у незаконному збагаченні й недекларуванні майна.

Володимир Омелян у той же день написав у соцмережі, що співробітники НАБУ вручили йому підозру за «незаконне збагачення» десять років тому, «користування чи придбання» машини для брата і недекларування проживання в будинку протягом двох тижнів 2016 року