Омелян поскаржиться на НАБУ Холодницькому



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Міністр інфраструктури заявив, що передасть керівнику САП всі відомі йому факти зловживань, на які відсутня реакція НАБУ

Підозрюваний у незаконному збагаченні голова Міністерства інфраструктури Володимир Омелян у четвер, 20 вересня, зустрінеться з керівником Спеціальної антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким.

Про це міністр написав на своїй сторінці у Facebook.

«Оскільки в САП сьогодні день відкритих дверей, кабель не проклали, а воду в акваріумі змінили, офіційно записався на прийом до пана Холодницького на 17:00. Передам всі відомі мені факти зловживань, на які досі відсутня реакція НАБУ», - повідомив Омелян.

Також він зазначив, що планує розказати Холодницькому, «як фабрикували справу проти нього і для чого».

Крім того міністр на 18:00 поїде на допит в НАБУ.

Нагадаємо, 19 вересня Солом'янський райсуд Києва ухвалив рішення про арешт майна міністра інфраструктури України Володимира Омеляна.

13 вересня Омеляну детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Антикорупційної прокуратури повідомили про підозру у незаконному збагаченні та недекларуванні (ч.3 ст.368-2 та ст.366-1 Кримінального кодексу України).

Солом'янський районний суд міста Києва вирішив віддати Омеляна на поруки міністра з питань молоді та спорті Ігоря Жданова та народного депутата «Народного фронту» Федора Бендюженка.