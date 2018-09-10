Омелян пояснив, як «Укрзалізниця» зможе використати «російські поїзди»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр наголосив, що продовжує дотримуватися думки про необхідність закриття сполучення з Росією

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що ПАТ «Укрзалізниця» не зазнає фінансових збитків у разі припинення залізничного сполучення із Російською Федерацією.

Про це він сказав на прес-конференції 10 вересня.

«Ці вісім потягів, які (нині - ред.) курсують у російському напрямку, могли би стати суттєвим полегшенням для українських громадян, які хочуть подорожувати всередині країни, і генерували би не менший прибуток, а, допускаю, і більший, ніж вони зараз генерують на східному напрямку», - зауважив Омелян.

Міністр зазначив, що наразі існує незадоволений попит на внутрішні перевезення всередині України, особливо в західному напрямку. Тому, на його переконання, від можливого припинення залізничного сполучення з РФ «Укрзалізниця» збитків не матиме.

Омелян наголосив, що продовжує дотримуватися думки про необхідність закриття сполучення з Росією, проте зауважив, що про терміни такого рішення поки не йдеться.

«Як тільки буде прийнято відповідне рішення, ми обов’язково про це повідомимо», - сказав міністр.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян анонсував нові обмеження у транспортному сполученні з Росією.

Джерело: Укрінформ