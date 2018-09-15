Омелян: У моїх дітей українське громадянство



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Омелян з дружиною та сином Марком

Міністр запевняє, що у його дітей від другого шлюбу українське громадянство, а прокуратура стверджує, що американське

Міністр інфраструктури Володимир Омелян в інтерв’ю «Главкому» сказав, що у обох його дітей від другого шлюбу українське громадянство: і в Марка, і в Анни.

Омелян також висловив обурення підвищеною цікавістю суспільства та ЗМІ до факту народження його дітей в Сполучених Штатах.

«Вважаю, що я дітей народжую не для Facebook, не для ЗМІ. Мені було цікаво побачити, що ми конкуруємо з королівською сім’єю Британії під час народження нашої дитини за кількістю згадувань в пресі. Хочу заспокоїти українську громадськість: я маю лише український паспорт і працюю для України. Це мабуть те, що мало б хвилювати платників податків. Щодо того, хто мої діти, бабусі і дідусі: вони – не міністри. Міністром є я», - зазначив він.

Омелян також нагадав, що «надав всі пояснення у Facebook, які вважав за можливі». «Хоча я не є поп-зіркою чи мега-топ-олігархом, який володіє Бог знає чим, і незрозуміло, звідки воно взялося. Копатись в цьому я не хочу. Я думаю, що через 18-20 років громадськості буде начхати на мою доньку, а я лишуся із своїми дітьми», - підкреслив він.

На зауваження журналіста «Главкома» про те, що влада мала б будувати країну для наступних поколінь, для своїх дітей, міністр відповів: «Я маю лише українське громадянство. У житті мені двічі траплялась можливість його змінити і лишитись у набагато розвинутіших країнах, ніж моя станом на сьогодні. Але я є в Україні і в Україні залишусь».

Нагадаємо, крім Марка та Анни - дітей від другого шлюбу – у Омеляна є ще старший син Северин.

Під час судового засідання, на якому суддя визначав запобіжний захід для міністра, сторона обвинувачення повідомила, що даними прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Северин має австрійське громадянство, а Марк і Анна – американське. До слова, Омелян спершу стверджував, що другі пологи його нинішньої дружини були безплатними. Українські журналісти назвали ці слова брехнею.