Омелян заявив, що притягне слідчих НАБУ до відповідальності



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Міністр інфраструктури Володимир Омелян

Міністр категорично спростовує всі висновки і звинувачення НАБУ

Міністр інфраструктури Володимир Омелян, який отримав напередодні підозру від НАБУ, заявив сьогодні, 13 вересня, що у відставку йти не збирається. А слідчих НАБУ буде намагатися притягнути до відповідальності. Про це повідомляє з брифінгу кореспондент «Главкома».

«Якщо суд попросить 5 млн грн застави, то у мене цієї суми немає, - уточнив він.

Міністр також повідомив щодо автомобіля, який фігурує у справі. «Чи є у мого брата автомобіль - так. Чи бував я у будинку - так. У мене є кошти, я іх задекларував і можу пояснити кожен цент», - зазначив Омелян.

«Чи брав я хабарі? Чт відстоював інтереси олігархів? Чинив якісь незаконні дії? Відповідь однозначно ні. Інакше саме це було б в підозрі», - вважає Омелян.

Міністр зазначив, що «категорично спростовує всі висновки і звинувачення».

«Буду захищати своє ім‘я, честь у законний спосіб. Буду вимагати притягнення до відповідальності слідчих НАБУ. Хочу заявити, що на мене чиниться тиск з боку керівництва НАБУ», - зазначив чиновник.

За словами Омеляна, було «перевірено все з 2000 по 2018 роки»

Щодо звинувачення він повідомив наступне: «Є основні три тези. Взяли мої доходи офіційні з тих декларацій, які я подавав з 2000 по 2018 рік. Потім взяли умовні витрати і сказали, що я перевищив доходи на тисяч 500 чи 700. Не опитавши мене, просто голослівні висновки».

«Вони не змогли знайти нічого: ні офшорів, ні величезних рахунків, ні коштовностей, ні незаконно набутих статків. Якщо раніше з фактами корупції можна було звертатися до набу, то до кого звертатися по факту співпраці НАБУ з українськими політиками?» - Додав Омелян.

Наостанок він додав, що поки не готовий без юристів більш детально все пояснити.

Раніше Омелян повідомив, що слідство проти нього тривало півтора року.

Нагадаємо, 13 вересня НАБУ повідомило, що Омеляну оголосили про підозру у незаконному збагаченні і недекларуванні.

«За даними слідства, ця службова особа, яка з 2000 року по теперішній час перебуває на державній службі, у період з 1.01.2000 по 26.04.2018 отримала 2,17 млн грн офіційного доходу, тоді як витрати її склали лише в період із 2008 року по 26.04.2015 щонайменше 3,45 млн грн», - заявили в НАБУ.

Клопотання про застосування запобіжного заходу щодо голови Мінінфраструктури Володимира Омеляна буде розглянуте в Солом’янському райсуді Києва в п’ятницю, 14 вересня.