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    Лікар назвав несподівану користь від носіння бороди

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    Чоловіки з бородою менш схильні до зараження бактеріальними інфекціями - Лікар назвав несподівану користь від носіння бороди
    Чоловіки з бородою менш схильні до зараження бактеріальними інфекціями
    фото: top-barbershop.com

    Борода знижує ризик виникнення раку шкіри та сонячних опіків

    Хірург і викладач Університету Сандерленда Каран Рангарджан розповів про несподівану користь носіння бороди. Про це він розповів у своєму TikTok- аканті.

    У ролику медик пояснив, що чоловіки з бородою менш схильні до зараження бактеріальними інфекціями. Лікар також пов'язав наявність бороди зі зниженням ризику захворіти на рак.

    «Фахівці порівняли працівників лікарні з бородою та без неї. Дослідження показало, що чисто поголені особи втричі частіше стикаються з небезпечною бактерією метицилін-резистентний золотистий стафілокок (МРЗС)», – заявив лікар. Він пояснив, що бактерія стійка до багатьох антибіотиків, що широко використовуються, і вилікуватися від неї складніше, ніж від багатьох інших інфекцій. «Результат може бути пов'язаний з тим, що гоління створює ушкодження, які є ідеальним живильним середовищем для цих бактерій», – припустив він.

    Крім того, лікар зазначив, що борода знижує ризик виникнення раку шкіри та сонячних опіків. За його словами, науково доведено, що наявність волосся на обличчі зменшує вплив ультрафіолетового випромінювання на третину порівняно з чистими виголеними обличчями. При цьому він закликав не цуратися сонцезахисного крему.

    За словами спеціаліста, борода також може забезпечити чоловікам м'яку шкіру. «Це відбувається тому, що борода не тільки захищає шкіру від старіння, блокуючи потрапляння сонячних променів, але й діє як бар'єр, який не дозволяє вам постійно торкатися шкіри обличчя», – зазначив Рангарджан.

    Як повідомлялося, лікар назвав спосіб швидше засинати та бачити більше снів.

    Нагадаємо, китайські вчені назвали три головні небезпечні властивості «омікрон»-штаму.

    Теги: лікар рак
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    Лікар назвав несподівану користь від носіння бороди