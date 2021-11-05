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    Названо вітамін, що захищає від важкої форми коронавірусу

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    Вітамін С підвищує темпи одужання - Названо вітамін, що захищає від важкої форми коронавірусу

    Вітамін С підвищує темпи одужання

    фото з відкритих джерел

    У пацієнтів, які його приймали, підвищився рівень кисню в крові та знизилися маркери запалення

    Вчені виявили спосіб захистити організм від важкої форми коронавірусу. У матеріалі, опублікованому на сайті видання The Telegraph, ідеться, що введення вітаміну С внутрішньовенно позитивно впливає на боротьбу організму із захворюванням.

    Фахівці дійшли висновку, що вітамін С підвищує темпи одужання від коронавірусу на 70% порівняно з плацебо. Як уточнила один із авторів дослідження Анітра Карр з Університету Отаго в Новій Зеландії, у тих пацієнтів, які приймали вітамін С, підвищився рівень кисню в крові та знизилися маркери запалення.

    Вона назвала ефективну дозу: від 6 до 24 грамів внутрішньовенно.

    Раніше стало відомо, що вчені Інституту громадської охорони здоров'я, Медичного центру у справах ветеранів та Наукового центру охорони здоров'я Техаського університету з'ясували, що захист проти коронавірусу, який забезпечує будь-які типи вакцин, знизився. Вони зазначили, що якщо у лютому 2021 року рівень захисту становив 87,9%, то вже у жовтні – 48,1%.

    Також повідомлялося,що лікарі назвали препарати, що знижують смертність від Covid-19. Такими препаратами стали засоби для боротьби з холестерином.

    Нагадаємо, вчені з Оксфордського університету виявили ген, який може практично вдвічі збільшити ризик важкого перебігу коронавірусу.

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    Теги: коронавірус
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    Названо вітамін, що захищає від важкої форми коронавірусу