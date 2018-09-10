Онуфрій підписував звернення про автокефалію. Фотофакт



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Фото: news.church.ua Митрополит Онуфрій

В січні 1992 р. три архієреї підписали звернення єпископату УПЦ з проханням до покійного Московського патріарха Алексія ІІ та єпископату РПЦ про автокефалію Української Церкви

Митрополит Онуфрій підписував звернення про автокефалію - хоч дотепер Московський патріархат офіційно стверджує протилежне.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова інформаційного управління УПЦ Київського патріархату архієпископ Євстратій (Зоря).

«Багато з тих, хто цікавиться церковною історією, знають, що в січні 1992 р. три архієреї - єпископи Онуфрій (Березовський), Сергій (Генсицький) та Аліпій (Погребняк) нібито не підписали звернення єпископату УПЦ з проханням до покійного Московського патріарха Алексія ІІ та єпископату РПЦ невідкладно розглянути звернення Собору УПЦ 1-3 листопада 1991 р. щодо необхідності автокефалії Української Церкви та позитивно вирішити цю справу. Часто навіть стверджують, що ці архієреї не підписували і самої постанови Собору про автокефалію, але раніше вже були опубліковані оригінали відповідного документа з підписами усіх згаданих ієрархів», - написав архієпископ Євстратій (Зоря).

Він зазначив, що в Київській Патріархії вирішили передивитися архіви і знайшли підписи єпископів.

«Думка про те, що «не підписали», настільки вкорінилася, що навіть була включена в офіційні біографії двох архієреїв на сайті Московської патріархії. Враховуючи те, що днями очільники Московського Патріархату офіційно знову заявили, що не існує прохань єпископату УПЦ про автокефалію - в Київській Патріархії вирішили передивитися архіви. І було знайдено те, що можна побачити нижче. Те саме звернення. Яке нібито «не підписали» - однак з усіма підписами», - повідомив він.

Архієпископ Євстратій (Зоря) зазначив, що текст не датовано, але з фрази на початку видно, що це саме він - адже від Собору до 22 січня 1992 р. минуло якраз близько трьох місяців.

«В тексті виділені особливо важливі з точки зору змісту абзаци. Синіми рисками підкреслено підписи архієреїв, які зараз перебувають на кафедрах МП в Україні, червоною рискою - підпис митрополита Онуфрія», - резюмував він і опублікував фотографії документів.

Як відомо, Вселенський патріарх Варфоломій під час переговорів з російським патріархом Кирилом повідомив, що рішення про українську автокефалію вже прийнято, і вже ведуться відповідні процеси.