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    Онуфрій підписував звернення про автокефалію. Фотофакт

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    Митрополит Онуфрій - Онуфрій підписував звернення про автокефалію. Фотофакт
    Фото: news.church.ua
    Митрополит Онуфрій

    В січні 1992 р. три архієреї підписали звернення єпископату УПЦ з проханням до покійного Московського патріарха Алексія ІІ та єпископату РПЦ про автокефалію Української Церкви

    Митрополит Онуфрій підписував звернення про автокефалію - хоч дотепер Московський патріархат офіційно стверджує протилежне.

    Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова інформаційного управління УПЦ Київського патріархату архієпископ Євстратій (Зоря).

    «Багато з тих, хто цікавиться церковною історією, знають, що в січні 1992 р. три архієреї - єпископи Онуфрій (Березовський), Сергій (Генсицький) та Аліпій (Погребняк) нібито не підписали звернення єпископату УПЦ з проханням до покійного Московського патріарха Алексія ІІ та єпископату РПЦ невідкладно розглянути звернення Собору УПЦ 1-3 листопада 1991 р. щодо необхідності автокефалії Української Церкви та позитивно вирішити цю справу. Часто навіть стверджують, що ці архієреї не підписували і самої постанови Собору про автокефалію, але раніше вже були опубліковані оригінали відповідного документа з підписами усіх згаданих ієрархів», - написав архієпископ Євстратій (Зоря).

    Він зазначив, що в Київській Патріархії вирішили передивитися архіви і знайшли підписи єпископів.

    «Думка про те, що «не підписали», настільки вкорінилася, що навіть була включена в офіційні біографії двох архієреїв на сайті Московської патріархії. Враховуючи те, що днями очільники Московського Патріархату офіційно знову заявили, що не існує прохань єпископату УПЦ про автокефалію - в Київській Патріархії вирішили передивитися архіви. І було знайдено те, що можна побачити нижче. Те саме звернення. Яке нібито «не підписали» - однак з усіма підписами», - повідомив він.

    Архієпископ Євстратій (Зоря) зазначив, що текст не датовано, але з фрази на початку видно, що це саме він - адже від Собору до 22 січня 1992 р. минуло якраз близько трьох місяців.

    «В тексті виділені особливо важливі з точки зору змісту абзаци. Синіми рисками підкреслено підписи архієреїв, які зараз перебувають на кафедрах МП в Україні, червоною рискою - підпис митрополита Онуфрія», - резюмував він і опублікував фотографії документів.

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    Онуфрій підписував звернення про автокефалію. Фотофакт
    Онуфрій підписував звернення про автокефалію. Фотофакт
    Онуфрій підписував звернення про автокефалію. Фотофакт
    Онуфрій підписував звернення про автокефалію. Фотофакт
    Онуфрій підписував звернення про автокефалію. Фотофакт
    Онуфрій підписував звернення про автокефалію. Фотофакт
    Онуфрій підписував звернення про автокефалію. Фотофакт

    Як відомо, Вселенський патріарх Варфоломій під час переговорів з російським патріархом Кирилом повідомив, що рішення про українську автокефалію вже прийнято, і вже ведуться відповідні процеси.

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