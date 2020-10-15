ООН: боротьба з туберкульозом опинилася під загрозою через пандемію Covid-19



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У 2019 році 1,4 мільйона людей померли від хвороб, пов’язаних з туберкульозом

Багато країн до пандемії Covid-19 покращували свої показники у сфері боротьби з туберкульозом, однак цьогоріч у зв’язку з коронавірусною кризою вони не покращаться. У ВООЗ вважають, що боротьба проти туберкульозу опиняється під загрозою.

Про це повідомляється на сайті ООН.

Відповідно до інформації ВООЗ, у 2019 році 1,4 мільйона людей померли від хвороб, пов’язаних з туберкульозом. З 10 мільйонів осіб, які заразилися цією інфекцією за звітний період, у 3 мільйонів випадків діагноз або не був поставлений, або про нього не повідомили владі. При цьому, за останні 4 роки число заражень туберкульозом у світі знизилося на 9%, а смертей — на 14%.

Відзначається, що в більш небезпечній ситуації опинилися пацієнти зі стійкою до антибіотиків формою туберкульозу. Їх кількість збільшилася за рік на 465 тисяч і лише 40% зі знову заражених отримують лікування. Зниження показників спостерігається й у сфері профілактики туберкульозу.

«Як і раніше, не всі мають рівний доступ до своєчасної діагностики та ефективного лікування туберкульозу. Необхідно докласти більше зусиль, щоб домогтися цілей, поставлених на 2022 рік», — заявив глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус.