ООН: боротьба з туберкульозом опинилася під загрозою через пандемію Covid-19
У 2019 році 1,4 мільйона людей померли від хвороб, пов’язаних з туберкульозом
Багато країн до пандемії Covid-19 покращували свої показники у сфері боротьби з туберкульозом, однак цьогоріч у зв’язку з коронавірусною кризою вони не покращаться. У ВООЗ вважають, що боротьба проти туберкульозу опиняється під загрозою.
Про це повідомляється на сайті ООН.
Відповідно до інформації ВООЗ, у 2019 році 1,4 мільйона людей померли від хвороб, пов’язаних з туберкульозом. З 10 мільйонів осіб, які заразилися цією інфекцією за звітний період, у 3 мільйонів випадків діагноз або не був поставлений, або про нього не повідомили владі. При цьому, за останні 4 роки число заражень туберкульозом у світі знизилося на 9%, а смертей — на 14%.
Відзначається, що в більш небезпечній ситуації опинилися пацієнти зі стійкою до антибіотиків формою туберкульозу. Їх кількість збільшилася за рік на 465 тисяч і лише 40% зі знову заражених отримують лікування. Зниження показників спостерігається й у сфері профілактики туберкульозу.
«Як і раніше, не всі мають рівний доступ до своєчасної діагностики та ефективного лікування туберкульозу. Необхідно докласти більше зусиль, щоб домогтися цілей, поставлених на 2022 рік», — заявив глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус.
Та однією з ключових проблем у цій сфері продовжує бути фінансування. Зокрема, цього року на боротьбу з інфекцією в глобальному масштабі було виділено 6,5 мільярда доларів, хоча з Політичної декларації з туберкульозу, прийнятої главами держав, випливало, що сума повинна скласти вдвічі більше – 13 мільярдів доларів.
У ВООЗ попереджають, що подібні прогалини в діагностиці можуть призвести до різкого зростання смертності від цієї хвороби.
Станом на 15 жовтня у світі 38 746 513 осіб захворіли на Covid-19, з них померли 1 096 881 людина, одужали 29 126 752.
До слова, з 2021 року МОЗ планує збільшити тарифи на лікування туберкульозу.