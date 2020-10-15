Лікар розповів, хто точно не захворіє на Covid-19



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Чимало людей не хворітимуть на коронавірус, бо мають до нього імунітет

Прийде час, коли летальність від коронавірусу буде на рівні грипу

Український педіатр Євген Комаровський висловив припущення, що багато людей не заразиться коронавірусом, оскільки в них вроджений імунітет до нього. Про це пише видання Гордон.



«До коронавірусу в досить великої кількості людей, вочевидь, є вроджений імунітет. Вони просто не хворіють, і все. Тобто перехворіють на Covid-19 не всі, тому що хтось не може на це захворіти у принципі. У нього така імунна система, що її коронавірус перемогти не може. І таких людей чимало», – сказав Комаровський.



Він вважає, що в питанні коронавірусу не можна покладатися на концепцію колективного імунітету.



«Ми зараз постійно намагаємося оцінювати колективний імунітет за наявністю антитіл. Кажуть: «От навіть у Нью-Йорку антитіла всього у 30%, попри такий спалах», тобто нам усім до колективного імунітету, до 60–70% перехворілих у популяції, ще дуже довго. Але вже ж відомо всім, що величезна кількість людей хворіє і в них немає антитіл або вони виявляються в незначній кількості. Насправді зараз ми не дуже розуміємо, на якому ми етапі в аспекті колективного імунітету. Тому що значна кількість людей не захворіє або ж перехворіє дуже легко чи безсимптомно. У підсумку рано чи пізно ми вийдемо на те, що смертність або летальність від коронавірусу буде на рівні грипу. Ми до цього прийдемо. Дарма що мене дуже критикували за спробу порівняння коронавірусу із грипом», – сказав лікар.

Нагадаємо, лікарі розповіли, як за кашлем можна дізнатися у людини коронаврус чи звичайна ГРВІ.

Також медики пояснили, як зрозуміти, що коронавірус у вас вже був.

Коронавірус в Україні

Всього 281239

Хворіють 156287

Одужали 119650

Померли 5302

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Між іншим, грипом і коронавірусом можна заразитися одночасно, оскільки це схожі за симптомами та способом передачі інфекції. Однак це ускладнює перебіг хвороби та може призвести до смерті пацієнта.

До слова, у Китаї свині захворіли на «коронавірусну діарею», яка небезпечна й для людини.