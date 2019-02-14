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    ООН оснастила прикордонників зі складу Об’єднаних сил спецтехнікою на мільйон гривень

    • Розсилка
    ООН оснастила прикордонників зі складу Об’єднаних сил спецтехнікою на мільйон гривень
    Фото: Операція об'єднаних сил / facebook.com

    Чотири ноутбуки та 150 нагрудних відеореєстраторів на суму понад мільйон гривень будуть відправлені для організації служби в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в межах діючих гуманітарних дорожніх коридорів

    У Донецько-Луганському регіональному управлінні Держприкордонслужби Голова офісу агентства ООН у справах біженців на сході України пан Мулусеу Мамо вручив начальникам Лисичанського, Краматорського та Донецького прикордонних загонів зі складу Об’єднаних сил нагрудні відеореєстратори та ноутбуки для подальшого їх використання у КПВВ на лінії розмежування в межах Луганської та Донецької областей. Про це повідомляє прес-центр ООС.

    Технічні засоби були надані офісом УВКБ ООН на основі тривалої співпраці з прикордонним відомством.

    Чотири ноутбуки та 150 нагрудних відеореєстраторів на суму понад мільйон гривень будуть відправлені для організації служби в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в межах діючих гуманітарних дорожніх коридорів.

    Фото: Операція об'єднаних сил / facebook.com
    Фото: Операція об'єднаних сил / facebook.com

    Загалом, за період 2017-2019 років від УВКБ ООН було отримано допомогу на суму понад чотири з половиною мільйони гривень. Всі технічні засоби та матеріальні цінності спрямовані виключно для оснащення контрольних пунктів в’їзду-виїзду на лінії розмежування, оскільки їх використання сприяє покращенню ритмічності пропускних операцій, зменшує час очікування контролю та забезпечує при цьому належний рівень безпеки цивільного населення.

    Фото: Операція об'єднаних сил / facebook.com
    Фото: Операція об'єднаних сил / facebook.com

    Виступаючи перед персоналом Донецько-Луганського регіонального управління, Голова офісу агентства ООН у справах біженців на сході України Мулусеу Мамо подякував прикордонникам за сумлінну службу та запевнив, що УВКБ ОНН і надалі буде співпрацювати з Державною прикордонною службою України задля покращення умов перетину лінії розмежування громадянами та забезпечення належного рівня їхньої безпеки.

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