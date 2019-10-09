ООН переживає найбільшу за 10 років фінансову кризу



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Генсек ООН Антоніу Гутерріш

За словами Гутерріша, з міркувань економії доводиться скорочувати витрати, відмовлятися від відряджень співробітників, навіть якщо вони необхідні

Генсек ООН Антоніу Гутерріш розповів про найбільшу за десятиліття фінансову кризу в організації, зокрема у листопаді може вже не бути грошей на зарплати співробітникам.

Про це Гутерріш повідомив під час представлення бюджету ООН на 2020 рік.

Цей бюджет не збільшився у порівнянні з 2019 роком і склав 2,94 мільярда доларів, хоча в ООН з’явилися нові ініціативи та розширились деякі програми.

Генсек організації наголосив, що ООН переживає «серйозну» фінансову кризу, у зв’язку з чим йому доводиться скорочувати видатки, скасовувати відрядження працівників, «заморожувати» посади, що звільнились, а також скасовувати заплановані заходи.

«Цього місяця ми зіткнемося з найглибшою фінансовою кризою за останнє десятиліття. Ми ризикуємо повністю вичерпати запаси готівки, передбачені для миротворчих операцій, а у листопаді нам не буде чим платити зарплату», — сказав Гутерріш.

За його словами, за підсумками жовтня ООН недоотримає 600 мільйонів доларів.

Бюджет організації складається з внесків країн-членів, які сплачують суми, пропорційні розміру економіки. Також є окремий бюджет на миротворчі місії.

В ООН зазначають, що не всі країни сплачують внески, досі бюджет організації отримав лише 70% виплат — фінансові зобов’язання виконали 129 зі 193 країн.

У зв’язку з цим керівництво ООН вимушено позичати гроші і брати їх з каси миротворчих операцій, поки країни-члени не сплатять свої внески.

Гутерріш додав, що гроші в ООН закінчились би раніше, якби він не скорочував видатки, й зокрема їх могло не вистачити на проведення 74-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.