ООН закликає вимагати від РФ доступу до всіх полонених та в'язнів

В ООН повідомили про знущання над полоненими українцями

Росіяни продовжують катувати полонених, знущаючись над ними

Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні виступила із закликом до держав-членів ООН вимагати від влади РФ надати доступ незалежним спостерігачам до всіх місць утримання під вартою та інтернуванню. Про це заявила керівник Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль, повідомляє «Укрінформ».

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Белль зазначила, що Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні продовжує документувати випадки свавільних затримань та широкомасштабного застосування російською окупаційною владою катувань і жорстокого поводження щодо цивільних осіб та військовополонених.

«З лютого 2022 року ми зафіксували свавільні затримання майже тисячі осіб на окупованих територіях. За цей звітний період ми задокументували 43 такі випадки, але справжня кількість їх, ймовірно, вища», – сказала голова Місії.

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Вона поінформувала, що близько 90% осіб, опитаних представниками Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, які були затримані на окупованих територіях, повідомили, що зазнали катувань і жорстокого поводження під час тримання під вартою. За її словами, ця тенденція також поширюється на військовополонених.

«Свідчення тих, хто вижив, описують неймовірну жорстокість, включаючи жахливі розповіді про жорстокі побиття. У деяких випадках це призводило до переломів кісток, вибитих зубів», – констатувала Белль.

Вона також зауважила, що протягом звітного періоду окремі російські військовополонені розповідали про випадки катувань і жорстокого поводження з боку представників української влади невдовзі після потрапляння в полон.

«У доповіді міститься заклик до держав-членів ООН вимагати від російської влади надати доступ незалежним спостерігачам до всіх місць тримання під вартою та інтернування. На відміну від цієї ситуації, Моніторингова місія з прав людини має повний доступ до російських військовополонених в Україні, де ми спостерігаємо покращення у поводженні з ними», – зазначила голова Місії.

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Як повідомлялося, внаслідок ведення бойових дій у період між 1 лютого та 31 липня в Україні загинули щонайменше 1028 та були поранені 3593 цивільні особи.

Нагадаємо, в Ростові-на-Дону проходив суд над військовослужбовцями полку «Азов». Відповідне відео з'явилося в соцмережах. Росіяни намагаються засудити до довічного ув’язнення 24 «азовців» за оборону Маріуполя.