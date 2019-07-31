  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    ООН засудила застосування сили проти протестувальників у Москві

    • Розсилка
    Затримання учасників акції 27 липня в Москві - ООН засудила застосування сили проти протестувальників у Москві
    Затримання учасників акції 27 липня в Москві

    Російська поліція, сдячи з усього, застосувала надмірну силу проти учасників акції протесту в центрі Москви 27 липня

    Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) стурбоване ситуацією в Росії із застосуванням поліцією насильства проти мирного протесту в Москві.

    Про це заявив офіційний представник комісаріату ООН Руперт Колвілл на брифінгу в Женеві, передає DW.

    «Російська поліція, сдячи з усього, застосувала надмірну силу проти учасників акції протесту в центрі Москви 27 липня... Поліція повинна застосовувати силу лише пропорційно рівню небезпеки, якщо така є, і може вдаватися до цього заходу тільки в крайньому раз», - заявив Колвілл.

    За його інформацією, ймовірно, постраждали 70 людей і було порушене основне право демонстрантів на свободу висловлення думок.

    Представник комісаріату ООН підкреслив, що влада РФ має дозволити людям організовувати і брати участь у мирних зібраннях без обмежень.

    УВКПЛ також стурбована повідомленнями про те, що деяким затриманим відмовили в їхньому праві звернутися до адвоката, позбавили води і їжі.

    Крім того, Колвілл засумнівався у справедливості рішення Мосміськвиборчкому визнати недійсними сотні підписів на підтримку 57 політиків і відмовити їм у реєстрації.

    Росія ООН поліція влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ