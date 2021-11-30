Антикорупційний суд провів перше засідання у справі судді Чауса

Чауса обвинувачують у вимаганні та одержанні $150 тис. хабара

У Вищому антикорупційному суді 30 листопада відбулося перше засідання по суті щодо екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса. Його звинувачують в отриманні хабара у розмірі $150 тисяч.

Як повідомляє «Суспільне», з трьох адвокатів на засіданні був присутній один, Юрій Денисенко. Інший не прийшов через лікарняний, ще одного викликали до суду у інших справах. Враховуючи ці обставини, підозрюваний Чаус попросив перенести засідання.

«Оскільки право на захист повинно здійснюватися у повному обсязі і ми з адвокатами не узгодили мою промову», – заявив Чаус у суді. На це головуючий суддя Євген Крук сказав, що засідання відбудеться пізніше, 7 грудня.

Перед цим прокурорка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Аліна Жовницька розповіла деталі справи та нагадала про хід обвинувачення, зокрема, що Чаус вимагав і одержав $150 тисяч неправомірної вигоди.

Під час наведення доказів прокурор сказала, що гроші Чаус розділив між двома скляними банками, в одну поклав $80 тисяч і сховав у яму, прикривши зверху камінням, решту поклав в іншу банку і заховав у власному авто.

За словами прокурорки, щоб довести провину, всіх доказів достатньо. Сам Чаус називає справу сфальсифікованою.

Також обвинувачення запропонувало допитати п'ятьох свідків, серед яких і заявниця Сасевич; її дочка Діана Поліщук; колишній зять Олександр, помічниця екссудді Чауса та секретар судового засідання, на якому обвинувачений і ухвалив обумовлений вирок, за що отримав кошти. Водночас захист планує допитати аж 27 свідків, серед яких директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник і екскерівник САП Назар Холодницький.

На цьому засіданні вже мало розпочатися слухання справи Чауса по суті, але через неявку двох захисників обвинуваченого судді відклали засідання до 7 грудня.

Раніше Чаус прийшов на суд у бронежилеті.

3 серпня детективи НАБУ затримали екссуддю Дніпровського райсуду Києва у лікарні «Феофанія». 4 серпня Вищий антикорупційний суд обрав екссудді запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а також зобов‘язав здати закордонні паспорти та носити електронний засіб контролю (браслет).

6 серпня захисту відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення. Після завершення ознайомлення екссудді вручений обвинувальний акт.

Зазначимо, НАБУ з 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом вимагання та отримання великого хабаря суддею Дніпровського суду Києва Чаусом. Хабар суддя закопав на городі в банках.

Згодом Чаус знайшовся в селі у Вінницькій області. Після чого його забрали співробітники СБУ.

І врешті Національне антикорупційне бюро України заявило про затримання екссудді Дніпровського райсуду Києва в лікарні «Феофанія».

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