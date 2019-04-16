Опальний екс-голова Полтавської ОДА Головко в суді оскаржує указ Порошенка документ



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Екс-голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко

Підозрюваний у хабарництві високопосадовець оскаржує президентський указ про своє звільнення

Колишній голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко подав позов до президента Петра Порошенка і просить суд скасувати Указ глави держави про своє звільнення.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сайту «Судова влада України».

15 квітня справу взяв до розгляду Касаційний адміністративний суд, який сформував колегію суддів із п’яти осіб.

Дані сайту «Судова влада України», документ клікабельний

Нагадаємо, що 15 березня 2019 року Петро Порошенко звільнив Валерія Головка з посади голови Полтавської ОДА. Своє рішення він пояснив тим, що останнє слово у справі про підозру голові ОДА має поставити суд. Але при цьому мусять бути створені умови, щоб розслідування викликали суспільну довіру.

26 лютого детективи Національного антикорупційного бюро вияснили, що керівники Полтавської облдержадміністрації вимагали від підприємців мільйонні відкати та хабарі у вигляді сотень тисяч доларів, елітних машин та коштовних гаджетів. У схемі були задіяні голова ОДА Валерій Головко, його перший заступник Андрій Пісоцький, радник губернатора Літвінов О.М. та директор департаменту будівництва і ЖКГ Полтавської ОДА Голбан Т.Т.

За даними слідства, у серпні 2017 року представник консорціумів «Алві род» та «Укрбуддор» на бізнес-форумі в Полтаві познайомився з Головком і Пісоцьким, після чого керівники ОДА взяли в підприємця 200 тисяч доларів хабара за неперешкоджання веденню бізнесу на Полтавщині.

Окрім того, губернатор отримав у представника хабар у вигляді оплати відпочинку чиновників ОДА в Іспанії. У жовтні Головко, його заступник Пісоцький, радник Літвінов і директор департаменту ОДА Іщенко І.С. здійснили цю подорож. Її вартість склала 70 тисяч євро.

Як з'ясували детективи НАБУ, також на вимогу Головка були придбані 12 мобільних телефонів iPhone 10 та комп'ютер MacBook Pro. 6 телефонів забрав голова ОДА, 6 телефонів і ноутбук – Пісоцький.

За даними НАБУ, наприкінці 2017 року Головко отримав від представника компаній на день народження ще один хабар: автомобіль Mercedes G 63 AMG 2017 року випуску. Автівка із тюнінгом обійшлася підприємцям у 320 тисяч євро.

Пізніше губернатор повідомив представнику, що з 1 січня 2018 року компанії можуть приступати до ремонтних робіт, прибирання снігу, тощо в Полтавській області, та пообіцяв допомогти виграти тендер на вказані роботи.

Згідно з даними слідства, 17 січня 2018 року Головко взяв у представника компаній в борг $100 тис., але повернув лише частину цих коштів.

За твердженням НАБУ, наявні матеріали справи свідчать про можливу причетність вказаних посадовців Полтавської ОДА до вимагання та отримання неправомірної вигоди, що попередньо кваліфіковано за ч.4 ст.368 КК України.

Додамо, що 26 грудня 2014 року Валерій Головко очолив пост голови Полтавської ОДА.