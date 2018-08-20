Операція Об’єднаних сил: бойовики зосередили вогонь на маріупольському напрямку



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Український військовий на Донбасі

Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська сім разів порушили режим припинення вогню, у тому числі один раз із важкого озброєння.

Про це йдеться у звіті прес-центру операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що усі обстріли відбулись на маріупольському напрямку. Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Павлопіль, Лебединське та Широкине. Біля Лебединського ворог обстріляв наших захисників із мінометів калібром 82 мм.

Внаслідок ворожого вогню військовослужбовці Об’єднаних сил не постраждали.

«Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою», - резюмували у прес-центрі.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що біля Авдіївки на Донбасі куля ворожого снайпера забрала життя 21-річного українського захисника Владислава Бондаренка.