Пропагандистська операція ГРУ проти України у 2014 році. Розслідування The Washington Post

Військові шпигуни РФ створили безліч фальшивих акаунтів у соцмережах, залякували проросійських жителів України та прикидалися розчарованими активістами Майдану

Головне розвідувальне управління РФ в 2014 році розвернуло широкомасштабну кампанію щодо дезінформації проти України, коли стало відомо, що екс-президент України Віктор Янукович втік з країни на тлі масових протестів на Майдані. Ця кампанія була частиною тотального пропагандистського наступу на новий уряд у Києві та прозахідних демонстрантів. Ця ж



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Газета The Washington Post отримала таємний звіт Головного розвідувального управління РФ

Військові шпигуни РФ створили безліч фальшивих акаунтів у соцмережах, залякували проросійських жителів України та прикидалися розчарованими активістами Майдану

Головне розвідувальне управління РФ в 2014 році розвернуло широкомасштабну кампанію щодо дезінформації проти України, коли стало відомо, що екс-президент України Віктор Янукович втік з країни на тлі масових протестів на Майдані.

Ця кампанія була частиною тотального пропагандистського наступу на новий уряд у Києві та прозахідних демонстрантів. Ця ж операція передувала діям Москви під час виборів президента США два роки потому.

Про це пише газета The Washington Post з посиланням на таємний звіт ГРУ.

Мета кампанії полягала в тому, щоб вплинути на ключових осіб, що приймають рішення, і на широку громадськість. Це в свою чергу повинно було прокласти шлях російським військовим діям, які були розпочаті 27 лютого 2014 року із захоплення будівлі кримського парламенту озброєними людьми, йдеться у секретному звіті ГРУ, отриманому The Washington Post. В кінцевому підсумку Крим був анексований Росією.

У звіті є відомості про роботу однієї команди ГРУ протягом шести днів у 2014 році. Починаючи з наступного дня після падіння Януковича, військові шпигуни створили безліч фальшивих акаунтів у соціальних мережах Facebook і ВКонтакте. Ці фейкові персонажі повинні були представляти простих людей з усієї України, які нібито розчарувалися в протестах опозиції на Майдані.

У суботу ввечері, 22 лютого 2014 року, чоловік, який назвав себе Іваном Галіциним, опублікував коментар до статті в британській газеті. Це була розповідь про лідера опозиції України і колишнього прем'єр-міністра Юлію Тимошенко, яка була звільнена із в'язниці того дня.

«В Україні стався переворот», - писав Галіцин англійською. «Я живу у Києві. Я був на Майдані, але мирний протест закінчився два місяці тому, коли нас змістили озброєні націоналісти. Це жах. Фашисти прийшли до нас через 70 років після Другої світової війни. Я не хочу такого майбутнього для України».

Згідно з документами ГРУ, Галіцин був створений працівником психологічної служби ГРУ. Аккаунт був створений 22 лютого, він використовував в якості фотографії свого профілю фотографію Костянтина Ярошенка, засудженого російського контрабандиста наркотиків, який відбуває покарання у в'язниці у США. Коментарі Галіцина також з'явилися в інших англомовних виданнях.

Згідно зі звітом, команда ГРУ створила більше 30 українських груп і акаунтів у соціальних мережах, а також 25 «провідних англомовних» публікацій.

Прикидаючись звичайними українцями, оперативники ГРУ також висловлювали коментарі, спрямовані на те, щоб налаштувати проросійських громадян проти протестувальників, яких вони назвали «западенцями». Один коментар свідчив: «Бригади западенців тепер в дорозі, щоб грабувати і вбивати нас. Абсолютно ясно, що ці люди не мають нічого святого».

Демонстрантів на Майдані називали «нацистами» і «фашистами».

Військові шпигуни також публікували фізичні погрози в соціальних мережах проти прихильників Януковича на південному сході України, щоб підтримати заяви Москви про те, що радикальні українці розпалювали насильство щодо росіян у регіоні. В одному випадку підроблений персонаж на ім'я Вова Кравець випустив погрози на Facebook проти 14 політиків.

27 лютого, коли будівлю кримського парламенту було захоплено, ГРУ створило чотири групи у Facebook і ВК, щоб спонукати кримчан підтримати відділення від України.

«Використовуючи наші акаунти у Facebook, ми поширили коментарі, інформуюючи населення Кримського півострова про загрозу з боку нацистських організацій», - йдеться в повідомленні ГРУ.

ГРУ створило інструкції для співробітників своєї психологічної служби по роботі у Facebook і ці інструкції були досить простими. Одна порада мовила, що оперативники не повинні використовувати свою справжню фотографію: «Ви можете шукати фотографії у Facebook. Знайдіть того, у кого дуже мало друзів, і він не є активним користувачем».

Згідно із звітом, ГРУ також використовувало платні оголошення у Facebook, щоб підвищити популярність своїх груп. Повідомляється, що групи отримали майже 200 000 переглядів у Facebook лише 27 лютого. Вміст цих груп перепостили в інші групи у Facebook, Вконтакте та Живому Журналі.

«Важко оцінити справжній вплив інформаційної діяльності ГРУ в Україні. Але військові шпигуни, безсумнівно, показали все в кращому світлі для своїх начальників, давши таку оцінку: «Переважна більшість користувачів соціальних мереж погодилися з опублікованими аргументами і підтримали позицію авторів», - пише автор статті Еллен Накашіма.

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Джерело: ТСН