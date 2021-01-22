Пандемія в Україні. Оперативні дані МОЗ за 21 січня

За весь час пандемії захворіло 1 182 969 осіб

За добу з коронавірусом госпіталізовано 1900 людей

В Україні за минулу добу, 21 січня, виявлено 5 348 нових хворих на коронавірус. Це на 235 людей менше, ніж попередньої доби (5 583). Зокрема, захворіли 164 дитини та 225 медпрацівників. Такі цифри повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 900 осіб;

летальних випадків – 163;

одужало – 14 239 осіб;

здійснено тестувань за добу – 43 593 (зокрема методом ПЛР – 23 410, методом ІФА – 20 183).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 182 969 осіб;

одужало – 928 969 осіб;

летальних випадків – 21 662;

проведено ПЛР-тестувань – 6 057 828.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (507), Дніпропетровській (414), Львівській (370), Запорізькій (350) та Київській (313) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 507 випадків;

Вінницька область – 162 випадки;

Волинська область – 135 випадків;

Дніпропетровська область – 414 випадків;

Донецька область – 266 випадків;

Житомирська область – 152 випадки;

Закарпатська область – 142 випадки;

Запорізька область – 350 випадків;

Івано-Франківська область – 226 випадків;

Київська область – 313 випадків;

Кіровоградська область – 28 випадків;

Луганська область – 67 випадків;

Львівська область – 370 випадків;

Миколаївська область – 275 випадків;

Одеська область – 287 випадків;

Полтавська область – 192 випадки;

Рівненська область – 160 випадків;

Сумська область – 123 випадки;

Тернопільська область – 113 випадків;

Харківська область – 300 випадків;

Херсонська область – 81 випадок;

Хмельницька область – 134 випадки;

Черкаська область – 195 випадків;

Чернівецька область – 217 випадків;

Чернігівська область – 139 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомлялося, у світі станом на 22 січня коронавірус зафіксували у понад 98 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до 2,1 млн осіб, а одужали від хвороби 70,4 млн людей.

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