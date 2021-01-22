В Україні закінчується локдаун: що потрібно знати

Адаптивний карантин буде діяти до 28 лютого, однак уряд планує продовжити його термін до 31 березня 2021

Локдаун закінчується опівночі 25 січня

Кабінет міністрів вирішив, що після закінчення локдауну опівночі 25 січня, Україна повернеться до обмежень «помаранчевої» зони. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Адаптивний карантин буде діяти до 28 лютого, однак уряд планує продовжити його термін до 31 березня 2021.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що МОЗ планує перехід до стратегії зміни протиепідемічних заходів в залежності від рівня захворюваності в регіонах.

Правила карантину з 25 січня

З понеділка під забороною будуть масові заходи з кількістю учасників понад 20 осіб, при цьому обов'язково соціальне дистанціювання.

Кінотеатри та театри зможуть працювати при заповнюваності залів не більше 50% місць для сидіння.

З 25 січня перестане діяти заборона на роботу ТРЦ, непродовольчих магазинів та ринків, закладів побутового обслуговування.

Обслуговування відвідувачів в кафе, ресторанах та інших закладах громадського харчування буде дозволено з 07:00 до 23:00 із забороною проведення розрахункових операцій після 22:00. В інші години можливо тільки здійснення замовлень на винос.

Крім того, в закладах громадського харчування будуть діяти правила дистанціювання: розсадження гостей ‒ не більше чотирьох повнолітніх за столом, дистанція між столами ‒ від 2 метрів.

Залишається під забороною діяльність розважальних закладів - дискотек, нічних клубів, закладів харчування з організацією дозвілля.

З 26 січня відкриються спортзали, фітнес-центри, басейни, але з обмеженням відвідувачів - не більше 1 людини на 20 кв.м.

Громадський транспорт продовжить працювати з існуючими обмеженнями кількості пасажирів за кількістю місць для сидіння.

Діяльність об'єктів, які надають послуги з розміщення, буде заборонена, за винятком готелів.

Під забороною залишається проведення планових госпіталізацій, крім паліативної допомоги, лікування онкологічних хворих, допомоги вагітним і невідкладної допомоги.

Так само буде заборонено залишати місця самоізоляції, обсервації, перебувати в громадських місцях без маски та документів, що засвідчують особу.

Заклади освіти після локдауну

Міністерстві освіти рекомендувало з 25 січня повернутися до змішаної або очної форми навчання в університетах, технікумах, закладах середньої спеціальної та професійної освіти.

Дитячі садки продовжать працювати в звичайному режимі і після локдауну.

У МОН повідомили, що у зв'язку із закінченням дії додаткових обмежень, 25 січня свої двері знову відкриють школи, заклади позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти.

Міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що учні випускних класів після завершення локдауну повернуться до змішаної форми навчання.

Раніше він казав, що вважає можливим повернення молодших класів до очного навчання після завершення дії карантинних обмежень.

Нагадаємо, влада Києва розраховує з 25 січня відновити очне навчання в усіх школах столиці, що дозволить поліпшити освітній процес і дасть можливість батькам учнів працювати. Остаточне рішення приймуть в п'ятницю 22 січня.