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    Оперативні дані: в Україні за добу виявлено майже 7 тис. нових хворих на коронавірус

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    За весь час пандемії в Україні захворіло &ndash;&nbsp;1 090 496 осіб - Оперативні дані: в Україні за добу виявлено майже 7 тис. нових хворих на коронавірус
    За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 090 496 осіб

    За минулу добу в Україні одужало 14 490 осіб

    В Україні за минулу добу, 5 січня, зафіксовано 6 911  нових випадків Covid-19. Це на 1577 випадків більше, ніж за попередню добу (5 334). Зокрема, захворіли 203 дитини та 406 медпрацівників. Про це повідомляє міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 2 978 осіб;
    • летальних випадків – 228;
    • одужало – 14 490 осіб;
    • здійснено тестувань за добу – 52 968 (зокрема методом ПЛР – 34 938, методом ІФА – 18 030).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1 090 496 осіб;
    • одужало – 761 898 осіб;
    • летальних випадків – 19 357;
    • проведено ПЛР-тестувань – 5 680 116.
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    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (931), Одеській (668), Запорізькій (622), Київській (596) та Харківській (557) областях.

    Кількість захворювань в регіонах за добу:

    • м. Київ – 931 випадок;
    • Вінницька область – 158 випадків;
    • Волинська область – 135 випадків;
    • Дніпропетровська область – 225 випадків;
    • Донецька область – 259 випадків;
    • Житомирська область – 88 випадків;
    • Закарпатська область – 76 випадків;
    • Запорізька область – 622 випадки;
    • Івано-Франківська область – 120 випадків;
    • Київська область – 596 випадків;
    • Кіровоградська область – 65 випадків;
    • Луганська область – 187 випадків;
    • Львівська область – 324 випадки;
    • Миколаївська область – 120 випадків;
    • Одеська область – 668 випадків;
    • Полтавська область – 309 випадків;
    • Рівненська область – 243 випадки;
    • Сумська область – 115 випадків;
    • Тернопільська область – 161 випадок;
    • Харківська область – 557 випадків;
    • Херсонська область – 117 випадків;
    • Хмельницька область – 316 випадків;
    • Черкаська область – 345 випадків;
    • Чернівецька область – 139 випадків;
    • Чернігівська область – 35 випадків.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Як повідомлялося, у світі станом на 6 січня коронавірус виявили вже майже 87 млн людей.

     

    Теги: Крим Київ міністр Волинська область Чернівецька область Максим Степанов коронавірус
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