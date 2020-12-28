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    Оперативні дані. В Україні за неділю виявили 4385 нових хворих на коронавірус

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    Загалом в Україні зафіксовано 1,03 млн випадків коронавірусу - Оперативні дані. В Україні за неділю виявили 4385 нових хворих на коронавірус
    Загалом в Україні зафіксовано 1,03 млн випадків коронавірусу
    Фото: Львівська міська рада

    Вчора з коронавірусом госпіталізували 1 588 людей

    В Україні за минулу добу, 27 грудня, коронавірусне захворювання виявили у 4 385 людей. Також 7 191 людина одужала та 75 — померли від ускладнень. Зазначимо, востаннє такі низькі показники щодо нових хворих фіксувалися в Україні ще на початку жовтня.

    Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    Учора коронавірус виявили у 196 дітей та 141 медичного працівника, госпіталізували 1 588 людей.

    Крім того, здійснено тестувань за добу – 15 332 (зокрема методом ПЛР – 12 225, методом ІФА – 3 107).

    За весь час пандемії в Україні:
    • захворіло – 1 030 374 особи;
    • одужало – 665 729 осіб;
    • летальних випадків – 17 849;
    • проведено ПЛР-тестувань – 5 485 214.
    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (851), Запорізькій (472), Миколаївській (347), Дніпропетровській (303) та Київській (283) областях.
    Кількість захворювань в регіонах:
    • м. Київ – 108 055 випадків;
    • Вінницька область – 22 008 випадків;
    • Волинська область – 32 537 випадків;
    • Дніпропетровська область – 57 196 випадків;
    • Донецька область – 35 188 випадків;
    • Житомирська область – 38 545 випадків;
    • Закарпатська область – 27 879 випадків;
    • Запорізька область – 52 175 випадків;
    • Івано-Франківська область – 42 894 випадки;
    • Київська область – 57 614 випадків;
    • Кіровоградська область – 8 234 випадки;
    • Луганська область – 10 013 випадків;
    • Львівська область – 60 005 випадків;
    • Миколаївська область – 29 878 випадків;
    • Одеська область – 69 134 випадки;
    • Полтавська область – 34 843 випадки;
    • Рівненська область – 40 332 випадки;
    • Сумська область – 40 129 випадків;
    • Тернопільська область – 33 540 випадків;
    • Харківська область – 67 991 випадок;
    • Херсонська область – 17 193 випадки;
    • Хмельницька область – 38 408 випадків;
    • Черкаська область – 37 856 випадків;
    • Чернівецька область – 39 515 випадків;
    • Чернігівська область – 29 212 випадків.
    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
    Між іншим, у світі за тиждень виявили майже 3,4 млн нових випадків Covid-19.
    Теги: Міністерство охорони здоров'я Максим Степанов хвороби коронавірус
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