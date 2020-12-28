Оперативні дані. В Україні за неділю виявили 4385 нових хворих на коронавірус

В Україні за минулу добу, 27 грудня, коронавірусне захворювання виявили у 4 385 людей. Також 7 191 людина одужала та 75 — померли від ускладнень. Зазначимо, востаннє такі низькі показники щодо нових хворих фіксувалися в Україні ще на початку жовтня.