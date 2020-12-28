Новий штам коронавірусу: сім симптомів, на які слід звернути увагу

Експерти відзначили, що у кожного п'ятого пацієнта лікарі не зафіксували «класичних» ознак захворювання

Вчені з Королівського коледжу Лондона назвали сім симптомів коронавірусу, на які варто звернути особливу увагу.

Про це повідомляє Daily Express.

Фахівці розповіли, що, крім трьох «класичних» симптомів вірусу таких, як лихоманка, кашель, втрата смаку та нюху, є ще кілька ознак захворювання.

Вчені порадили особливу увагу приділити головним болям, слабкості, втраті апетиту, болю в м'язах, діареї, сплутаності свідомості і висипу на шкірі.

При цьому експерти відзначили, що у кожного п'ятого пацієнта лікарі не зафіксували «класичних» ознак захворювання. Вони підкреслили, що при прояві будь-якого з цих симптомів слід самоізолюватись і якомога швидше пройти тест.

Раніше лікарі в США виявили новий рідкісний, але небезпечний симптом коронавірусу, який спостерігався у кількох хворих з Covid-19 в Нью-Йорку.

Як зазначає портал BGR, за два місяці медики в Нью-Йорку зафіксували три випадки, коли у заражених коронавірусом пацієнтів виникав такий симптом, як кератит – запалення рогівки. Надалі інфекція у всіх трьох поширилася на внутрішні оболонки очного яблука, викликавши ендофтальміт.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав дорожню карту з проведення масової вакцинації від Covid-19 в Україні у 2021-2022 роках.

Кампанія з вакцинації від коронавірусної хвороби у 2021-2022 році буде проводитись у п’ять етапів.

Раніше Степанов назвав найефективніший метод боротьби з поширенням Covid-19.

24 грудня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив «Главкому» , що Україна зможе приймати 300 тисяч доз вакцин від Covid-19 на тиждень.

Наша держава ймовірніше отримає вакцини виробництва компанії Astra Zeneka. Її ефективність складає 70%. 12 грудня Україна отримала від фонду COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від коронавіруса.