Степанов підписав детальний план масової вакцинації від Covid-19

У планах МОЗ – охопити щепленнями від коронавірусної хвороби щонайменше 50% населення країни протягом 2021-2022 років

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав дорожню карту з проведення масової вакцинації від Covid-19 в Україні у 2021-2022 роках.

Про це міністр написав у Facebook.

«Підписав дорожню карту з проведення масової вакцинації від Covid-19 в Україні у 2021-2022 роках. Цей стратегічний документ готувався за участю профільних фахівців – національних і міжнародних експертів у сфері громадського здоров’я та імунізації, а також Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики», – заявив він.

Степанов підкреслив, що вакцинація від Covid-19 в Україні буде виключно добровільною.

«У наших планах – охопити щепленнями від коронавірусної хвороби щонайменше 50% населення країни протягом 2021-2022 років. Початок першого етапу заплановано на січень. Терміни можуть зсунутись на незначний час – це залежить від постачання вакцини», – додав міністр.

За його словами, імунізація проводитиметься на базі кабінетів і пунктів щеплень, яких наразі в Україні налічується понад 11 тисяч. Крім того, будуть організовані мобільні бригади з імунізації, а також тимчасові центри вакцинації за прикладом Італії та Німеччини.

Також міністр додав, що кампанія з вакцинації від коронавірусної хвороби у 2021-2022 році буде проводитись у п’ять етапів.

Перший етап охоплюватиме приблизно 355 тисяч людей з критичним ризиком інфікування: медпрацівники та персонал, які надають допомогу хворим на Covid-19, люди і працівники в інтернатних закладах, будинках для літніх людей та військовослужбовці ЗСУ та Нацгвардії, які беруть участь в ООС.

Другий етап вакцинації охоплюватиме приблизно 2,3 млн людей. Під час нього вакцинуватимуть людей з надзвичайно високим ризиком інфікування і тих, хто надає медпослуги: медпрацівники, які надають стаціонарну допомогу іншим хворим, люди віком від 80 років, соціальні працівники та інші працівники соціальної сфери.

Третій етап вакцинації охопить осіб з високим ризиком захворіти і тих, хто виконує функції з підтримки безпеки і життєдіяльності держави – близько 7,2 млн людей. Це люди віком від 65 до 79 років та працівники критично важливих структур державної безпеки (ДСНС, Нацполіція, Нацгвардія, СБУ, ЗСУ, МВС).

Четвертий етап передбачає вакцинування людей з підвищеним ризиком інфікування та тих, хто виконує функції з підтримки безпеки і життєдіяльності держави – близько 11 млн осіб. Це люди віком від 60 до 64 років. Дорослі (віком від 18 до 59 років) з супутніми захворюваннями, які знаходяться у групі ризику; особи, які перебувають в місцях обмеження волі та слідчих ізоляторах, працівники цих місць; інші групи ризику населення та професійні групи, а також громадяни України, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Під час п'ятого етапу передбачено вакцинування інших категорій населення, які не входять до пріоритетних груп. Цей етап охопить близько 19 млн людей.

Раніше Степанов назвав найефективніший метод боротьби з поширенням Covid-19.

Зазначимо, 24 грудня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив «Главкому» , що Україна зможе приймати 300 тисяч доз вакцин від Covid-19 на тиждень.

Наша держава ймовірніше отримає вакцини виробництва компанії Astra Zeneka. Її ефективність складає 70%. 12 грудня Україна отримала від фонду COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від коронавіруса.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що українці, які вакцинуються проти коронавірусу, не чекаючи початку офіційних поставок вакцини, піддають себе великому ризику.

Нагадаємо, що Україна розробила комбінований ПЛР-тест для виявлення відразу трьох вірусів. Із огляду на схожість симптоматики грипу та коронавірусної хвороби, такий ПЛР-тест особливо актуальний зараз, коли в Україні очікують на сезонну епідемію грипу.

До слова, в Україні кількість випадків Covid-19 станом на 24 грудня перевищила мільйон, добовий приріст – майже 11,5 тисячі, проте кількість тих, хто одужав третю добу поспіль перевищує кількість тих, хто захворів. Госпіталізованих за добу знову майже 3 тисячі.