Ще один мер виступив проти введення локдауну 8 січня

Зараз у Черкасах спостерігається спад захворюваності на коронавірус

Мер Черкас Анатолій Бондаренко виступив проти запровадження в Україні жорсткого карантину з 8 січня. За його словами, зараз в Черкасах ситуація з коронавірусом контрольована.

Про це Бондаренко заявив у своєму відеозвернення у Facebook.

Він зазначив, що зараз у Черкасах спостерігається спад захворюваності на коронавірус. При цьому кількість хворих коронавірусом в місті контрольована.

«На тлі зниження кількості хворих, введення локдауну не до часу. Ми бачили пік захворювання перед новим роком, зараз ми бачимо спад. В таких містах як Черкаси, життя йде своїм шляхом. Немає збільшення кількості хворих», - сказав Бондаренко.

Він додав, що рішення про введення жорсткого карантину чи ні місцеві влади прийматимуть з понеділка, 11 січня.

Нагадаємо, раніше Главком писав, що міська влада Тернополя не збирається посилювати карантин з 8 січня. Мер міста вважає, що для цього немає необхідності.

Жорсткий карантин в Україні триватиме 17 днів - з 8 по 24 січня 2021 року (включно). Його запровадять, щоб запобігти поширенню коронавірусної хвороби після новорічних свят.

Ось що уряд забороняє під час локдауну:

відвідувати заклади освіти, крім дошкільної освіти та спеціальних закладів;

працювати кафе, барам, ресторанам та іншим закладам харчування, крім роботи навинос та на доставку;

працювати кінотеатрам, театрам та іншим культурним закладам;

працювати розважальним закладам та ТРЦ, КРІМ роботи продуктових магазинів, аптек у торгових центрах;

працювати фітнес-залам, басейнам, продовольчим і непродовольчим ринкам;

працювати різдвяним ярмаркам;

проводити будь-які масові заходи.

Крім того, Кабінет міністрів продовжив дію загальнодержавного карантину з обмеженнями «помаранчевої» зони до 28 лютого 2021 року.