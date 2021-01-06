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    Ще один мер виступив проти введення локдауну 8 січня

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    Міський голова&nbsp;Черкас Анатолій Бондаренко проти жорсткого карантину у місті&nbsp; - Ще один мер виступив проти введення локдауну 8 січня
    Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко проти жорсткого карантину у місті 
    Фото з відкритих джерел

    Зараз у Черкасах спостерігається спад захворюваності на коронавірус

    Мер Черкас Анатолій Бондаренко виступив проти запровадження в Україні жорсткого карантину з 8 січня. За його словами, зараз в Черкасах ситуація з коронавірусом контрольована.

    Про це Бондаренко заявив у своєму відеозвернення у Facebook.

    Він зазначив, що зараз у Черкасах спостерігається спад захворюваності на коронавірус. При цьому кількість хворих коронавірусом в місті контрольована.

    «На тлі зниження кількості хворих, введення локдауну не до часу. Ми бачили пік захворювання перед новим роком, зараз ми бачимо спад. В таких містах як Черкаси, життя йде своїм шляхом. Немає збільшення кількості хворих», - сказав Бондаренко.

    Він додав, що рішення про введення жорсткого карантину чи ні місцеві влади прийматимуть з понеділка, 11 січня.

    Нагадаємо, раніше Главком писав, що міська влада Тернополя не збирається посилювати карантин з 8 січня. Мер міста вважає, що для цього немає необхідності.

    Жорсткий карантин в Україні триватиме 17 днів - з 8 по 24 січня 2021 року (включно). Його запровадять, щоб запобігти поширенню коронавірусної хвороби після новорічних свят.

    Ось що уряд забороняє під час локдауну:

    • відвідувати заклади освіти, крім дошкільної освіти та спеціальних закладів;
    • працювати кафе, барам, ресторанам та іншим закладам харчування, крім роботи навинос та на доставку;
    • працювати кінотеатрам, театрам та іншим культурним закладам;
    • працювати розважальним закладам та ТРЦ, КРІМ роботи продуктових магазинів, аптек у торгових центрах;
    • працювати фітнес-залам, басейнам, продовольчим і непродовольчим ринкам;
    • працювати різдвяним ярмаркам;
    • проводити будь-які масові заходи.

    Крім того, Кабінет міністрів продовжив дію загальнодержавного карантину з обмеженнями «помаранчевої» зони до 28 лютого 2021 року.

     

    Теги: Черкаси мер карантин коронавірус
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