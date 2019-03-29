Amnesty International: в окупованому Криму різко погіршилась ситуація з правами людини



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У доповіді йдеться про переслідування ФСБ людей за їх релігійні переконання

Amnesty International заявляє, що у Криму відзначається значне погіршення ситуації щодо дотримання прав людини після окупації та незаконної анексії Росією Криму в 2014 році. Про це йдеться у доповіді Amnesty International.

У доповіді говориться, що проти відвертих критиків анексії півострова Російською Федерацією й надалі активно проводиться політика утисків, погроз і залякувань. Зокрема, обмеження свободи об'єднань на здійснення культурних та інших прав.

«Свавільна заборона, яку Росія у 2016 році наклала на Меджліс кримськотатарського народу, самоврядну організацію кримських татар, що сприяє розвитку кримськотатарської культури та традицій, залишається незмінною, незважаючи на рішення Міжнародного суду ООН у 2017 році про її відкликання. Особи, які постраждали від заборони, не лише позбавлені засобів правового захисту, які б дозволили їм оскаржити заборону в місцевих судах, їх також переслідують і утискають, оскільки будь-який відкритий зв'язок з Меджлісом вважається кримінальним злочином», - йдеться у доповіді.

Також йдеться про переслідування ФСБ людей за їх релігійні переконання.

«У цьому контексті де-факто влада свавільно переслідує все більшу кількість кримських татар, застосовуючи російське антиекстремістське законодавство», - йдеться у доповіді.

Як вже відомо, в окупованому Криму заарештували всіх 23 затриманих кримськотатарських активістів.

Нагадаємо, в окупованому Криму співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії уранці 27 березня проводили обшуки у щонайменше 25 будинках кримських татар у рамках кримінальних справ проти жителів Криму, підозрюваних в участі в діяльності забороненої в РФ організації «Хізб ут-Тахрір».

Обшуки проходили у селі Строганівка Сімферопольського району, в мікрорайоні Кам'янка Сімферополя, селі Володимирівка Білогірського району Криму.

Більшість громадських активістів, будинки яких у Сімферополі обшукують російські силовики, відвідували українських політв'язнів Крем.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку із масовими незаконними обшуками помешкань та затриманнями кримських татар.

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