Опрацьовано 56% голосів. ТВК озвучила попередні результати виборів мера Києва

Остаточні результати виборів мера Києва мають оголосити не пізніше 6 листопада

Про це на брифінгу заявив заступник голови Київської міської територіальної виборчої комісії Микола Нілов.

За словами Нілова, станом на 3 листопада Київська міська комісія опрацювала відомості з 7 територіальних виборчих округів по місту Києву.

«Всього територіальних виборчих округів у нас 13. І вже по 7-ми ми маємо результати про вибори Київського міської голови і Київради. Попередньо хочемо зазначити, що на мерських перегонах лідирує чинний мер, але остаточні результати будуть тоді, коли здадуться всі райони, і всі територіальні виборчі округи будуть опрацьовані членами Київської міської виборчої комісії», –заявив Нілов.

За даними екзит-полу соціологічної групи «Рейтинг», на виборах мера Києва перемагає чинний очільник столиці Віталій Кличко з 47,8% голосів, Олександр Попов отримував 8,6%, Сергій Притула - 8,3%, Ірина Верещук - 8%.

Згідно з паралельним підрахунком голосів виборців, які проводила партія «Удар», Кличко перемагає вже у першому турі з 50,0% голосів.

25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори, українці обирали представників до органів місцевого самоврядування, депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1 439 громадах.

Результати виборів мера Києва та депутатів міськради мають оголосити не пізніше 6 листопада.