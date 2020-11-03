Опрацьовано 56% голосів. ТВК озвучила попередні результати виборів мера Києва
Остаточні результати виборів мера Києва мають оголосити не пізніше 6 листопада
Про це на брифінгу заявив заступник голови Київської міської територіальної виборчої комісії Микола Нілов.
За словами Нілова, станом на 3 листопада Київська міська комісія опрацювала відомості з 7 територіальних виборчих округів по місту Києву.
«Всього територіальних виборчих округів у нас 13. І вже по 7-ми ми маємо результати про вибори Київського міської голови і Київради. Попередньо хочемо зазначити, що на мерських перегонах лідирує чинний мер, але остаточні результати будуть тоді, коли здадуться всі райони, і всі територіальні виборчі округи будуть опрацьовані членами Київської міської виборчої комісії», –заявив Нілов.
За даними екзит-полу соціологічної групи «Рейтинг», на виборах мера Києва перемагає чинний очільник столиці Віталій Кличко з 47,8% голосів, Олександр Попов отримував 8,6%, Сергій Притула - 8,3%, Ірина Верещук - 8%.
Згідно з паралельним підрахунком голосів виборців, які проводила партія «Удар», Кличко перемагає вже у першому турі з 50,0% голосів.
25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори, українці обирали представників до органів місцевого самоврядування, депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1 439 громадах.
Результати виборів мера Києва та депутатів міськради мають оголосити не пізніше 6 листопада.