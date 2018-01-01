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    Оправ Вінфрі відхрестилася від президентських амбіцій в США

    Телеведуча пояснила, що у неї «немає ДНК» для президентства
    Американська телеведуча та бізнес-леді Оправ Вінфрі заявила, що у 2020 році не балотуватиметься на пост президента США. Про це вона повідомила в інтерв’ю InStyle. «Я завжди відчувала себе дуже впевненою, знаючи, що я можу зробити, а що ні. І це (президентство – ред.) не те, що мене цікавить. У мене немає ДНК для
    • Вчора, 23:54
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    Оправ Вінфрі 

    Телеведуча пояснила, що у неї «немає ДНК» для президентства

    Американська телеведуча та бізнес-леді Оправ Вінфрі заявила, що у 2020 році не балотуватиметься на пост президента США.

    Про це вона повідомила в інтерв’ю InStyle.

    «Я завжди відчувала себе дуже впевненою, знаючи, що я можу зробити, а що ні. І це (президентство – ред.) не те, що мене цікавить. У мене немає ДНК для цього», — сказала Вінфрі.

    В американських ЗМІ почали говорити про можливе президентство Опри Вінфрі після її промови на церемонії «Золотого глобусу», де Опра виступила за права жінок.

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