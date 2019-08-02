Оприлюднено імена та фото претенденток на титул Міс Україна-2019



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Усього на титул претендують 25 дівчат

Сьогодні, 1 серпня, Національний комітет Міс Україна оголосив імена фіналісток конкурсу. Імена, а також фото конкурсанток опубліковані в Facebook комітету.

«Зовсім скоро саме ці дівчата опиняться на сцені Палацу Україна, на наймасштабнішому шоу країни», - сказано також у повідомленні.

У фінал конкурсу Міс Україна-2019 пройшли: Єлизавета Адамовська, Юлія Висоцька, Крістіна Герман, Крістіна Гордієнко, Інна Гудзь, Христина Діана Запісоцька, Яна Іванова, Тетяна Калакуцька, Марина Кіосе, Валерія Кучеренко, Марта Марциняк, Людмила Мілевська, Анастасія Никитюк, Маргарита Паша, Олена Руденко, Олена Смірнова, Марина Сотник, Анастасія Стеценко, Юлія Ткач, Олена-Евеліна Фірут, Анастасія Чайка, Тетяна Чапля, Наталя Червона, Діана Шабас.

В цьому році, як повідомляють організатори конкурсу, призовий фонд збільшено на 200 тис грн. Раніше переможниця отримувала 300 тис грн, а тепер отримає 400 тис грн, Міс Земля в цьому році отримає 200 тис грн, Міс Інтернешнл - 200 тис грн.

Фінал конкурсу відбудеться 12 вересня.