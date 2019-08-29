Оприлюднено постанову про зниження цін на електроенергію для промисловості



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Фіксовану ціну на електричну енергію для непромислових користувачів встановлюватиме Кабмін

Кабінет міністрів оприлюднив постанову про зміни до Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії, відповідно до якої тарифи на електричну енергію для промисловості можуть бути знижені.

Текст постанови № 803 від 21 серпня 2019 року оприлюднено на Урядовому порталі.

Згідно зі змінами, гранична ціна визначається на рівні середньозваженої фактичної ціни на електричну енергію, виробленої відповідним виробником у квітні - травні 2019 року, та включає з 1 липня 2019 року акцизний податок на вартість реалізованої електричної енергії.

Постанова також зобов'язує ПрАТ «Укргідроенерго» збільшити продаж електроенергії за спеціальними зобов’язаннями з 20% до 35%.

Фіксовану ціну на електричну енергію для непромислових користувачів встановлюватиме Кабмін.

Як повідомлялось, представник президента в Кабміні Андрій Герус заявив, що зміни до положення про покладення спеціальних обов'язків дозволять знизити вартість електроенергії для непобутових споживачів на 21 коп./кВт-год.