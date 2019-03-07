Оприлюднено рейтинг прозорості міст України за 2018 рік



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Загальний рівень прозорості в розрізі 100 міст підвищився на 12%

Рейтинг прозорості 100 найбільших міст України за 2018 рік був складений за 91 індикатором у 13 областях

У рейтингу прозорості міст України за 2018 рік лідирують Дрогобич, Маріуполь і Вінниця.

Про це свідчить дослідження громадської організації Transparency International Ukraine.

«Найбільшу кількість балів отримали Дрогобич (85,2 бала зі 100 можливих), Маріуполь (76,4), Вінниця (70,3), Покров (68), Дніпро (66,6). Варто зазначити, що в порівнянні з минулим роком Топ-5 кардинально змінився: лідерами 2017 року були Львів, Кропивницький, Івано-Франківськ, Миколаїв і Київ», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рейтинг показує, якою мірою надана інформація громадянам, якість превентивних заходів з боротьби з корупцією і відкритість місцевої влади стосовно громадян, коли вони хочуть отримати інформацію.

Згідно з повідомленням, загальний рівень прозорості в розрізі 100 міст підвищився на 12%. При цьому 27 міст України отримали понад 50 балів зі 100 у 2018 році, в порівнянні з шістьма містами у 2017 році.

Так, лідер рейтингу - Дрогобич - за рік підвищив кількість балів з 46 до 85, стрибнувши з десятого місця на перше.

«Серед позитивних зрушень у місті - електронна реєстрація заяв на житло, архів рішень про надання фінансової допомоги за два роки, також місто отримало максимальну кількість балів у п'яти сферах з 13 можливих, які оцінювалися аналітиками», - зазначають в організації.

Говорячи про приріст у балах за 2017-2018 роки, найбільший стрибок здійснили міста Покров (з 18,3 бала до 67,95 бала), Маріуполь (з 28 балів до 76,35 бала), Дніпро (з 25,6 бала до 66,6 бала), Дрогобич (з 46,2 бала до 85,2 бала), Бахмут (з 27,26 бала до 62,23 бала).

«Негативний приріст у міст Подольськ і Нова Каховка - це означає, що інформації на сайті стало менше в порівнянні з минулим роком, і міста стали ще більш закритими для своїх жителів», - констатують в Transparency International Ukraine.

Зазначається, що останні місця в рейтингу 100 міст зайняли: Коломия, Лубни, Світловодськ, Подольск і Стрий. Столиця України зайняла 11-е місце.

«Рейтинг прозорості 100 найбільших міст України» за 2018 рік був складений за 91 індикатором у 13 областях. Зокрема, враховувалися фінансова і бюджетна сфера, закупівлі, комунальна політика, освіта, соціальні послуги, інформація про роботу місцевої влади.

Нагадаємо, за рентабельністю інвестицій з точки зору ефективності залучених ресурсів Київ увійшов у десятку європейських міст.