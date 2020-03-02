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    Оприлюднено завдання для атестації прокурорів: білок у яйцях і пташки в гніздах (фото)

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    <span>У майбутніх прокурорів хочуть дізнатися, &laquo;на якій відстані від гнізда знаходиться пташеня, яке вчиться літати&raquo;</span> - Оприлюднено завдання для атестації прокурорів: білок у яйцях і пташки в гніздах (фото)
    У майбутніх прокурорів хочуть дізнатися, «на якій відстані від гнізда знаходиться пташеня, яке вчиться літати»

    Прокурори мають знати, зокрема, яка добова норма вітаміну С в організмі дорослої людини

    Офіс генпрокурора 2 березня розпочинає атестацію 3 тисяч 697 прокурорів регіональних прокуратур. Лариса Сарган, спікерка колишнього глави Генпрокуратури Юрія Луценка опублікувала у своєму «Фейсбук» кілька прикладів із тестів, які проходять кандидати у прокурори. Деякі з них є вельми цікавими та взагалі викликають здивування.

    Скажімо, одне питання стосується пташенят. У майбутніх прокурорів хочуть дізнатися, «на якій відстані від гнізда знаходиться пташеня, яке вчиться літати». Інше тест-завдання присвячено білкам, себто, в яких продуктах їх міститься найбільше. Також, як виявилося, майбутнім прокурорам важливо знати, яка добова норма вітаміну С в організмі дорослої людини.

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    Оприлюднено завдання для атестації прокурорів: білок у яйцях і пташки в гніздах (фото)
    Оприлюднено завдання для атестації прокурорів: білок у яйцях і пташки в гніздах (фото)
    Оприлюднено завдання для атестації прокурорів: білок у яйцях і пташки в гніздах (фото)
    Оприлюднено завдання для атестації прокурорів: білок у яйцях і пташки в гніздах (фото)

    Як раніше зазначили в Офісі генпрокурора, атестація прокурорів регіональних прокуратур є «наступним етапом реформи прокуратури, яка розпочалася минулого року та передбачає атестацію всіх прокурорів».

    Процес атестації складатиметься з трьох етапів – тесту на знання законодавства, тесту на загальні здібності та співбесіди з кадровою комісією.

    Очікується, що атестація всіх прокурорів регіональних прокуратур завершиться до початку червня.

    Прокурори, які будуть допущені до прикінцевого етапу атестації, пройдуть перевірку на доброчесність. Вона включатиме відповідність витрат і майна прокурора та членів його сім’ї, а також близьких осіб задекларованим доходам, відповідність поведінки прокурора вимогам професійної етики. Ці питання будуть обговорюватись із кандидатом під час співбесіди.

    прокуратура атестація прокурор Офіс генпрокурора
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