На охорону здоров'я в 2019 році планують виділити на 9,5 млрд гривень більше, ніж у 2018-му



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Уляна Супрун

Держбюджет-2019 орієнтований на підтримку трансформації системи охорони здоров'я, стверджують в МОЗ

У проекті державного бюджету на 2019 рік передбачаються витрати на охорону здоров’я на суму в 92,3 мільярдів гривень, що на 9,5 мільярдів гривень більше, ніж у 2018 році. Про це написала на своїй сторінці у Facebook в.о.міністра охорони здоров`я України Уляна Супрун.

Вона додала, що проект державного бюджету на 2019 рік орієнтований на підтримку трансформації системи охорони здоров'я.

«На сьогодні вже закладені законодавчі основи для якісних змін найближчим часом. Бюджет на наступний рік орієнтований на їх підтримку та ефективне втілення. Зведений бюджет на охорону здоров’я 2019 складає 92,3 мільярдів гривень - це на 9,5 мільярдів гривень більше, ніж у 2018 році», - наголосила Супрун.

За її словами, завдяки цьому маємо міцне підгрутня для виконання важливих завдань, серед яких продовження трансформації на рівні первинної ланки медичної допомоги, вровадження безкоштовної діагностики, початок трансформації на рівні спеціалізованої медичної допомоги.