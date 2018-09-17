Мінфін: дефіцит бюджету-2019 складе 2,3% від ВВП



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У 2019 році уряд планує запозичити близько 324 мільярдів гривень, з яких 37,8% — на зовнішньому ринку

У проект закону про державний бюджет України на 2019 рік передбачено, що дефіцит бюджету складе 2,26% від валового внутрішнього продукту, що відповідає вимогам Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомила виконувачка обов’язків міністра фінансів України Оксана Маркарова, під час спілкування з журналістами, передає «Інтерфакс-Україна».

«Розмір дефіциту — 2,26% від ВВП, якщо грубо, то 2,3% ВВП», — повідомила Маркарова.

Вона також зазначила, що уряд очікує залучити близько 17 мільярдів гривень від проведення приватизації. Зазначимо, що у 2018 році від приватизації очікувалося отримати понад 21 мільярд гривень, проте фактичні надходження склали трохи більше 50 мільйонів гривень, що складає 0,2% від запланованого значення.

Крім цього, Маркарова зазначила, що у 2019 році уряд планує запозичити близько 324 мільярдів гривень, з яких 37,8% — на зовнішньому ринку.

Зокрема, бюджетом передбачається 1,3 трильйони гривень надходжень на підвищення розміру мінімальної зарплати до 4170 гривень на місяць з 1 січня 2019 року.