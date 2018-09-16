Держбюджет-2019: не економимо на важливому, але вчимося жити за коштами

Бюджет на 2019 рік виглядає реалістичним

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В пятницу Кабмин принял проект бюджета на 2019 год. С интересными прогнозами на 2020. Понятно, что это еще не истина в последней инстанции – бюджет 2019 года будут долго кроить и переписывать в Верховной Раде «с учетом интересов», а смету на 2020 год будут принимать вообще после выборов. Но в качестве дорожной карты интересно почитать. Я по статьям отдельно разбирать не буду, кому интересны детали все равно предпочтут читать первоисточник, потому пробегусь по поверхности. Там действительно есть несколько очень важных моментов в тексте. И еще несколько очень важных, которых в тексте нет. Но их тоже стоит делать.

Итак, первое и ключевое – по расходам на оборону. 209,5 млрд гривен. Минимальная зарплата военного – 10 тысяч гривен. На мой взгляд – пока еще мало. Зарплата военного на старте должна быть не меньше тысячи долларов. И, надеюсь, мы к этому придем за несколько лет. Уберем из уравнения лишних чиновников, приватизируем «убыточные» госпредприятия, дадим по рукам разного рода «левакам» с их любовью к бездельникам. Можете сколько угодно рассказывать о социальной составляющей, пенсиях, субсидиях, но армия для меня важнее. Потому что я на своем опыте знаю, что когда нет боеспособной, сытой и вооруженной до зубов армии – вместо скромной украинской пенсии ты можешь получать совсем маленькую подачку от оккупанта. В Донецке и Луганске это прекрасно знают. И достойное финансирование Украинской Армии (оба слова с большой буквы и никак иначе) залог того, что жители Днепра, Запорожья, Одессы или Киева вообще никогда на своей шкуре не узнают, какая это жесть – русский мир вокруг тебя. Хотя, социальную составляющую в этом бюджете не забыли. Есть повышение пенсий и повышение минимальных зарплат.

Чем вообще интересна наша общая смета на 2019 год – гармоничностью и правильными целями. С одной стороны, мы нормально финансируем армию, повышаем социальные выплаты в виде пенсий и субсидий, но при этом сводим дефицит к минимуму. Учимся жить по средствам и не выбрасывать деньги на ветер. Это очень правильный подход. Нельзя все время тратить больше, чем зарабатываешь. Рано или поздно это плохо закончится. Поэтому в проекте Кабмина заложено снижение бюджетного дефицита и госдолг сократится с 60% ВВП до 52%. А в 2020 до 49% по проекту. Большой привет крепким хозяйственникам Януковичу, Азарову и Тимошенко, которые даже на волне экономического подъема умудрялись увеличивать долги Украины. Теперь мы уже без них учимся отдавать. То есть стали взрослыми. Это позитив.

В общем, бюджет 2019 выглядит реалистичным. Рост ВВП на 3% (есть основания считать, что по итогам будет даже выше), повышение социальных стандартов, еще более масштабное финансирование ремонта дорог, уменьшение долговых обязательств и дефицита. Достаточно серьезное финансирование медицины и, что очень важно, проектов по энергоэффективности. Поскольку бюджет 2018 выполняется скрупулезно, проект на 2019 год можно считать не дорожной картой, а реальной сметой. Посмотрим, конечно, еще на все хотелки депутатов, но, в общем и целом, проект выглядит достаточно интересно. Не экономим на важном, но учимся жить по средствам. Логичный подход, как при планировании семейного бюджета, так и бюджета государства.

Джерело: блог Кирила Сазонова

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