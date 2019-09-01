Осінь зустріне спекою: прогноз погоди на 1 вересня
На заході України мінлива хмарність
1 вересня в Києві ясно, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с, температура вночі +15...+17, вдень +27...+29.
Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.
На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер східний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +25...+32 градуси.
У Карпатах без опадів, температура вночі +8...+13 градусів, вдень +21...+26 градусів.
На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +24...+29 градусів.
У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +24...+31 градус.
На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+16 градусів, вдень +24...+30 градусів.
На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+10 градусів, вдень +28...+33 градуси.
У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +28...+33 градуси.