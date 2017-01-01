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    Особливості тероризму 2017-го (трансляція прес-конференції)

    Заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму підведе підсумки року щодо терористичних загроз
    Сьогодні, 28 грудня, об 11:00 в прес-центрі «Главком» відбудеться прес-конференція в рамках міні проекту «Підсумки року» на тему: «Особливості тероризму 2017-го» [READ_MORE] Запрошені гості: Богдан Петренко, заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму, який підведе підсумки року щодо
    • Сьогодні, 11:03
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    Заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму підведе підсумки року щодо терористичних загроз

    Сьогодні, 28 грудня, об 11:00 в прес-центрі «Главком» відбудеться прес-конференція в рамках міні проекту «Підсумки року» на тему: «Особливості тероризму 2017-го»

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    Запрошені гості:

    Богдан Петренко, заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму, який підведе підсумки року щодо терористичних загроз, перcональні вбивства, вибухи в мирних містах, переворот в псевдореспубліках. Терористичні загрози 2018 року.

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