Особливості тероризму 2017-го (трансляція прес-конференції)

Заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму підведе підсумки року щодо терористичних загроз

Сьогодні, 28 грудня, об 11:00 в прес-центрі «Главком» відбудеться прес-конференція в рамках міні проекту «Підсумки року» на тему: «Особливості тероризму 2017-го» [READ_MORE] Запрошені гості: Богдан Петренко, заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму, який підведе підсумки року щодо