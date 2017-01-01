Єгипетські силовики заявляють про знищення групи терористів
- Вчора, 20:49
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Убитих підозрюють у атаках «на блокпости та військових на півночі Сінайського півострова»
Дев'ятьох осіб, підозрюваних в організації терористичних нападів на Сінайському півострові, було вбито під час поліцейських рейдів на північному сході Єгипту. Про це повідомляє єгипетське міністерство внутрішніх справ у неділю, 24 грудня. Убитих підозрюють у атаках «на блокпости та військових на півночі Синайського півострова, що призвели до загибелі багатьох представників збройних сил та поліції».
Як повідомляє інформагенція Reuters, підозрювані використовували ферму у провінції Шаркія як схованку і як тренувальний центр. Під час рейду на цей об'єкт поліція виявила автоматичні гвинтівки та боєприпаси.
Ще дев'ятьох осіб було затримано під час іншого рейду, що відбувся в Каїрі. Як зазначається в повідомленні міністерства внутішніх справ, затримані мають зв'язки з організацією «Брати-мусульмани», яка є забороненою в Єгипті.
Поліцейські та військові підрозділи Єгипту зазнають активних атак ісламістських угруповань після усунення від влади президента Мохамеда Мурсі у 2013 році. Мурсі користувався активною підтримкою «Братів-мусульман».
Як повідомлялося, в листопаді у мечеті на Синайському півострові стався теракт, що забрав життя більше 300 осіб. Після цього президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі наказав покласти край діяльності радикальних ісламістів упродовж трьох місяців.
Джерело: Deutsche Welle