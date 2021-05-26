Останній дзвоник: в яких регіонах України святкову лінійку перенесли на літо

У Черкасах вчитимуться до 8 червня, а в Сумах та Хмельницькому – до 11-го

Торік через карантин святкування відбувалися онлайн, або ж випускникам просто видавали атестати за закритими дверима

Останні дзвоники відсьогодні лунають в українських школах, а вже від понеділка більшість школярів підуть на канікули.

Утім є регіони, де святкова лінійка відбудеться аж у червні. Такі корективи в навчальний процес уніс карантин. Подекуди через нього в навчальних закладах доводилося подовжувати весняні канікули, а тому й літні посунулися в часі. Приміром, у Черкасах вчитимуться до 8 червня, а в Сумах та Хмельницькому – до 11-го. Все для того, щоб учні цілком засвоїли необхідну програму.

Напередодні сезону випускних соціальні мережі рясніють обговореннями: в кого ж більше грошей запросили на свято. Наприклад, у Києві випускний в 11 класі в сім тис. обійдеться ресторан, у дві тис. – подарунки, дві тис. – альбом. В Одесі батьки 4-класників збиріють по 100 доларів на свято. Про це йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.

Торік через карантин святкування відбувалися онлайн, або ж випускникам просто видавали атестати за закритими дверима. Цього року, поки вся Україна у «жовтій» карантинній зоні, у Міністерстві освіти зазначають, що таких жорстких обмежень не буде.

Проте правила проведення випускник і останніх дзвоників все ж таки є. Їх в закладах їх суворо дотримуються,каже директор столичної школи Дмитро Ламза. «Це захід на свіжому повітрі. Це класи, які не перетинаються між собою. Це розділення по півтора метри між дітьми. Дорослі залишаються вдома через пряму трансляцію. Це також масковий режим», – розповів він.

Але всі ці правила від міністерства, департаменту освіти та міської адміністрації суто рекомендаційні. Дотримуватися їх чи ні, вирішує директор та педколектив кожного навчального закладу окремо.

Тим часом, міністр освіти України Сергій Шкарлет вважає, що ймовірність переходу на дистанційне навчання з 1 вересня залежить від дисципліни українців. За його словами, потрібно просто навчитися жити в цих умовах пандемії.